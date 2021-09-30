В торговом центре Rīga Plaza открывается новый кинотеатр

Это уже четырнадцатый кинотеатр в странах Балтии, который расположен в центре моды и развлечений Rīga Plaza и является частью большого структурного подразделения в области развлечений Apollo Group, куда входят и другие компании группы: Vapiano, KFC, O`Learys, IceCafe и MySushi.

В Apollo Kino Plaza предлагаются 8 кинозалов с 962 особенно удобными и эргономичными сиденьями, среди которых есть и уже полюбившиеся клиентам Звездные места и Двухместные диваны нового дизайна.

"Звездные места – это кожаные сидения класса "люкс" с регулируемой спинкой и подставкой для ног, которые завоевали сердца наших клиентов. Эти места оснащены планшетами, с которых во время сеанса можно заказать закуски и напитки, и тут же за них рассчитаться с помощью смартфона", – поясняет исполнительный директор Apollo Kino в странах Балтии Кадри Эрм.

ФОТО: Пресс-фото

"Впервые на латвийском рынке можно смотреть фильм и с двухместного дивана, на котором еще удобнее, чем на домашнем, и который идеально подходит для того, чтобы наслаждаться фильмом вместе с партнером", – добавляет К. Эрм.

"Планируя программу фильмов в новом кинотеатре, мы будем учитывать интересы и латышей, и русскоговорящих жителей, чтобы предоставить любителям кино созданный в Латвии киноконтент, коллекцию голливудских блокбастеров, а также российские игровые фильмы",

– отмечает К. Эрм.

Дополнительно Apollo Kino Plaza предлагает совершенно новую концепцию для тех, кому нравятся комфорт и роскошная среда – открыв кинозал Vintage, в котором технологии объединены со стилем и комфортом.

"Кинозал Vintage оборудован сиденьями нового дизайна, с которых клиенты могут делать заказы, не вставая с места", – говорит К. Эрм.

Как и все кинотеатры Apollo Kino, кинозалы Apollo Kino Plaza будут оснащены самыми современными кинотехнологиями. Посетители кинотеатров смогут получить реальный киноопыт благодаря признанным во всем мире киноэкранам, лазерным проекциям 4К и разработанной специально для залов Apollo Kino потрясающе детализированной и мощной звуковой системе 7.1.