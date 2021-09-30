В торговом центре Rīga Plaza открывается новый кинотеатр
Завтра, 1 октября, крупнейшая эстонская сеть кинотеатров Apollo Kino откроет новый кинотеатр Apollo Kino Plaza в центре моды и развлечений Rīga Plaza.
Завтра, 1 октября, крупнейшая эстонская сеть кинотеатров Apollo Kino откроет новый кинотеатр Apollo Kino Plaza в центре моды и развлечений Rīga Plaza.
Это уже четырнадцатый кинотеатр в странах Балтии, который расположен в центре моды и развлечений Rīga Plaza и является частью большого структурного подразделения в области развлечений Apollo Group, куда входят и другие компании группы: Vapiano, KFC, O`Learys, IceCafe и MySushi.
"Звездные места – это кожаные сидения класса "люкс" с регулируемой спинкой и подставкой для ног, которые завоевали сердца наших клиентов. Эти места оснащены планшетами, с которых во время сеанса можно заказать закуски и напитки, и тут же за них рассчитаться с помощью смартфона", – поясняет исполнительный директор Apollo Kino в странах Балтии Кадри Эрм.
"Впервые на латвийском рынке можно смотреть фильм и с двухместного дивана, на котором еще удобнее, чем на домашнем, и который идеально подходит для того, чтобы наслаждаться фильмом вместе с партнером", – добавляет К. Эрм.
– отмечает К. Эрм.
Дополнительно Apollo Kino Plaza предлагает совершенно новую концепцию для тех, кому нравятся комфорт и роскошная среда – открыв кинозал Vintage, в котором технологии объединены со стилем и комфортом.
"Кинозал Vintage оборудован сиденьями нового дизайна, с которых клиенты могут делать заказы, не вставая с места", – говорит К. Эрм.
Как и все кинотеатры Apollo Kino, кинозалы Apollo Kino Plaza будут оснащены самыми современными кинотехнологиями. Посетители кинотеатров смогут получить реальный киноопыт благодаря признанным во всем мире киноэкранам, лазерным проекциям 4К и разработанной специально для залов Apollo Kino потрясающе детализированной и мощной звуковой системе 7.1.
Apollo Kino Plaza построен с учетом принципов, обеспечивающих хорошее самочувствие и безопасность посетителей кинотеатра, на основании уже известной в эстонских кинотеатрах Apollo Kino и в кинотеатре Apollo Kino Akropole концепции самообслуживания, которая позволяет быстро и удобно рассчитаться за билеты в кино и закуски. Кроме разнообразного ассортимента закусок и напитков, в торговой зоне также будет находиться любимое клиентами кафе-мороженое самообслуживания Ice Café.