Сб, 2.10.2021
Я постепенно умираю. Я умираю уже спокойно, мне уже не страшно. Я уже хочу умереть. Может быть, это мое последнее интервью с зубами... Андрей Губин, артист
Андрей Губин, артист
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Из Беларуси продолжают идти мигранты: в пятницу в Латвию не пропустили 13 человек

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Vingris

В пятницу пограничники предотвратили 13 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 1457 лицами.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

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С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 38 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 390 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.


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