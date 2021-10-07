Видео ⟩ В Ильгюциемсе насмерть сбили пенсионерку

Женщина около 80 лет попала под колеса на улице Спилвес. Рядом с жилым сектором есть остановка общественного транспорта. Вероятно, женщина шла на автобус.

Пенсионерка решила перейти улицу далеко от пешеходного перехода, причем довольно опасным способом - при интенсивном движении и прямо перед фурой, в результате чего она споткнулась и попала под колеса грузовика. С передачей Degpunktā пообщался водитель грузовика, который рассказал, как повседневная командировка превратилась в настоящую трагедию.

На место происшествия прибыли практически все оперативные службы. Однако врачи задержались ненадолго, поскольку оказать помощь пострадавшей возможности уже не было. Водитель грузовика давал показания полиции одновременно с очевидицей, которая первой увидела страшный момент.

По словам очевидицы, случившееся произошло по невнимательности пешехода.

Она сама видела, что произошло, сидя за рулем другой машины.

"Я видела, как водитель вышел. В тот момент я поняла, что что-то случилось. В обоих направлениях было много машин, интенсивное движение. Водитель не виноват", - говорит она, подтверждая, что произошедшее было несоблюдением правил дорожного движения.

Пока следователи проводили все необходимые действия, движение по улице Спилвес было организовано по одной полосе, затем, вскоре после одиннадцати утра, движение было полностью возобновлено.