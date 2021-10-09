Сегодня вряд ли можно кого-то удивить даже самыми экзотическими аквариумными рыбками. А вот аквариумные креветки - довольно редкая экзотика, настоящее аквариумное чудо. "Чайка" познакомились с Марисом Страутмалисом, который знает об этом чуде все или почти все, и вместе со своими разноцветными питомцами осваивает все новые территории в этом необычном увлечении.

Невероятный релакс

Марис учился в Лачской основной и в Музыкальной и художественной школе в Шпогах, где рисовал и параллельно занимался музыкой - в классе аккордеона. Затем закончил школу "Саулес", получив специальность дизайнера интерьера. Учебу продолжил в Даугавпилсском университете - закончил бакалавриат и магистратуру. Сегодня Марис преподает в 15 средней школе, ведет курсы в RISEBA и оказывает дизайнерские услуги. Но каким бы насыщенным и сложным ни был каждый день Мариса, в его жизни есть место, где он может отвлечься от повседневной суеты и погрузиться в удивительный и разноцветный мир аквариумных креветок.

"Приходя уставшим с работы, я сажусь и смотрю на них. И просто теряю связь с окружающим миром, настолько то, что происходит у них, меня поглощает. Этот маленький аквариум может дать невероятный релакс. Кроме того, это очень интересно, это заставляет узнавать много нового, читать, общаться с людьми, развиваться. Меня это увлекает".

ФОТО: Ирина Маскаленко

Как гласит семейная легенда…

Марис рассказывает, что его родители познакомились благодаря аквариуму. "У отца был большой аквариум, литров на двести, и мама приходила к нему в гости смотреть на рыбок. Ну вот так, через какое-то время, они поженились".

Когда мальчишке было лет пять, у него появился собственный аквариум, подарила крестная. "Маленький, кругленький. Рыбок не было, были улитки. С этого все и началось", - рассказывает Марис. Сначала он поселил туда рыбу из пруда. Позже он увлекся разведением аквариумных рыбок. Расплодил под тысячу экземпляров и не знал, куда их девать. "Она растет, ей нужно все больше пространства, все больше корма. В итоге я распродал и раздал все, что смог. И с разведением рыбы закончил".

"Лесная загадка"

Потом Марис увлекся аквариумами-травниками. "Это когда в аквариуме главной доминантой становятся красивые и здоровые аквариумные растения. Я даже в конкурсе европейском поучаствовал, занял там 76 место". Конкурс дизайна растительных аквариумов Восточной Европы проходил в Москве в 2013 году (результаты конкурса). Работа Мариса, занявшая 76 место, называется "Лесная загадка".

ФОТО: Ирина Маскаленко

ФОТО: Ирина Маскаленко

Знакомство с креветками

Через какое-то время Марис переехал на съемную квартиру. Перевозить большой аквариум было очень хлопотно, и он его продал, решив и вовсе завязать со своим увлечением. "Но через пару месяцев я завёл небольшой аквариум на 30 литров, посадил туда пару рыбок гуппи, пару камней, и решил, что все… Но через пару недель появился первый мох, что-то еще там, аквариум начал развиваться". Марис понял, что не сможет остановиться, и стал искать что-то интересное и новое для маленького аквариума. Рижане посоветовали креветок. "Мне нужно было что-то маленькое, и мне посоветовали взять креветок, в Латвии они тогда только появились. Я взял что было, еще мало понимая, что буду с ними делать. Но постепенно начал узнавать, развиваться в этом направлении, и меня это увлекло".

"Короли и не короли"

Марис рассказывает, что аквариумные креветки делятся на два рода. "Более простые - это неокаридины, более сложные - каридины. Я говорю, что каридины - это короли, а неокаридины - не короли. Оранжевая сакура, Желтый неон, Желтый огонь, Синий вельвет, Кровавая Мери, Красные Рилли, голубое желе - это из простых. Красные (PRL), Черные (PBL), Белые (PWL), Красные Санта (SCR) - они из семейства пчел (Bee), Тайтиби (смесь пчел и тигров) - это каридины".

Интересно, что каридины и неокаридины отличаются половыми органами - они не могут скреститься между собой. Отличаются они и требованиями к содержанию. Неокаридины - более неприхотливые. Например, для них можно использовать воду из-под крана. "Наша даугавпилсская вода полностью подходит, - рассказывает Марис. - А вот для каридин я использую осмос, это вода, которая фильтруется через мембрану. Чтобы отфильтровать один литр, примерно пять литров нужно слить по счетчику". Затем в воду добавляются различные соли, минеральные соединения. Контролируется это особыми приборами. Все это очень важно, так как малейшее изменение в температуре или составе воды может привести к печальным последствиям - от потери креветкой своего яркого окраса, а ценность креветки определяется именно яркостью окраса и правильным рисунком, до гибели.

Главное - стабильность

Самое главное для содержания креветок - максимально стабильные условия. Чем меньше лезем, тем дольше смотрим, говорит опытный аквариумист. "Если ваши питомцы живы-здоровы - значит, их все устраивает и не нужно экспериментировать. Креветки очень реагируют на перемены. Например, параметры воды поменялись - стала теплее, у них тут же меняется окрас. Или, если всего на один-два градуса резко поменяется температура воды, то креветка, которая вынашивает свое потомство, может скинуть панцирь вместе с икрой, и потомство погибнет. Просто потому, что изменение параметров вызывает стресс, а стресс может повлиять на преждевременную смену панциря. А поскольку на наращивание нового панциря может не хватить минералов в организме креветки, это даже может привести к ее смерти".

ФОТО: Ирина Маскаленко

О нюансах разведения креветок

Все креветки неокаридины созданы, модифицированы, улучшены в искусственных условиях. Их окрас и его яркость зависят от определенного гена, данного им человеком. Это важно понимать, если заниматься разведением. "Если креветки одного рода, но разных пород, скрещиваются между собой, они могут потерять этот ген, дающий им, например, яркий уникальный окрас, и стать серенькими полупрозрачными - это природный окрас. В природе все креветки являются пищей. Поэтому, чтобы быть незаметными, они не могут иметь яркого окраса". Именно поэтому разные породы креветок живут у Мариса в отдельных аквариумах, которых на сегодня у него 15 по 25-30 литров с креветками и два с рыбками - 128 и 45 литров. Есть и один общий аквариум, в котором живут те, кто по разным причинам подпортил породу.

Креветок Марис заказывает из-за границы. Пересылка - процесс сложный. Их помещают в пакет с водой и воздухом. Несколько дней до перевозки креветок не кормят, чтобы они не портили воду. При благоприятных условиях, воздуха им может хватить на время до семи дней.

Марис пытается вывести и собственную породу. "Это такой личный эксперимент, я пытаюсь сам вывести породу, у которой уже есть название - каридины Блю Болт (Caridina Blue Bolt). Они появились случайно, но пока попытки закрепить эту породу ничем не заканчивались. Я пытаюсь это сделать. Самыми красивыми представителями креветки этой породы считаются полностью окрашенные в плотный синий - темно-голубой цвет. Скрещивая определенные породы и усиливая этот ген, я уже почти добился того, чего хотел".

Марис рассказывает, что креветки достаточно легко размножаются в аквариумах. "Самка готова к спариванию только тогда, когда она линяет - скидывает панцирь. И в этот момент самка становится беззащитной. Самцы это сразу чувствуют. Вот вы сейчас видите, все креветки ползают. Если самка скинет панцирь, то все самцы будут плавать как рыбы по всему аквариуму. Это очень красивое зрелище".

Самочка носит икринки в брюшке примерно 20-30 дней (это зависит от температуры воды и других факторов). Потом появляются малыши размером в 1 миллиметр. Интересно, что взрослые, в отличие от многих рыбок, не съедают малышей.

ФОТО: Ирина Маскаленко

О продолжительности жизни креветок

Марис говорит, что никогда не выбрасывает креветок. Если креветка не нравится ему по определённым параметрам, он отселяет ее в общий аквариум, чтобы она не портила породу. И она продолжает жить, сколько ей отмерено. "Пишут, что в среднем креветка живёт два года, - рассказывает Марис. - Но по моему опыту, если созданы комфортные условия, то она живет примерно год-полтора. Но есть и долгожители. У меня были случаи, когда креветки доживали до четырех лет. Такая креветка уже не дает потомства. Но я ради этой креветки очень следил за стабильностью условий".

"Давно мог машину купить…"

Разглядывая креветочное царство Мариса, понимаешь, как много сил, времени и денег вложено во всё это. "Давно мог машину купить, - говорит Марис о своём очень дорогом хобби. К примеру, баночка в 60 граммов с определёнными минералами может стоить 20 или 30 евро, а стоимость нового вида креветок может достигать до тысячи евро за экземпляр… Пока Марис не может себе этого позволить и покупает подешевле - до 10 евро за штуку.

Девушка Мариса - Александра Мазнева - тоже человек творческий. Она рисует и делает удивительные фотоснимки (о ее выставке, кстати, "Чайка" рассказывала в мае 2021 года). Александра с пониманием относится к увлечению Мариса, поддерживает его и с удовольствием любуется этой красотой. Правда говорит, что стоит это все действительно очень дорого. "Если все это сложить, то можно уже не только машину, но и квартиру купить. Но это то, что делает его счастливым, я это вижу. И это самое главное".

Если хотите узнать побольше

На странице Мариса на фейсбуке можно посмотреть его фотографии, там он делится информацией, касающейся аквариумистики. Много полезной информации можно получить и в группе AquaClub.lv (Клуб Аквариумистов Латвии). Эта группа объединяет аквариумистов разных направлений. Создал Марис и собственную группу - GLUCK - для тех, кому интересны креветки. Ну и сам Марис открыт к общению: "Если у меня есть время, я всегда отвечу, это никогда не было для меня проблемой".

Вы также можете посмотреть видео Мариса.

Советы от Мариса Страутмалиса

И напоследок мы поделимся с вами эксклюзивными советами и секретами от Мариса Страутмалиса, которые пригодятся вам, если вы уже занимаетесь аквариумистикой, или, вдохновившись нашей историей, хотите попробовать.

Я отказался от компрессоров, использую специальное устройство, которое обеспечивает колебание поверхности. При этой системе всё происходит как в природе - вода смешивается с воздухом и обогащается им. Вода должна быть с повышенной концентрацией кислорода. Жабры креветок отличаются по своему строению от рыбьих, им тяжелей поглощать кислород из воды. Поэтому нужно тщательно следить за температурой - в теплой воде концентрация кислорода снижается. Может показаться, что в моих аквариумах нет идеальной чистоты - стенки грязные. Но я делаю это сознательно. Я отношусь к креветкам, как к живым существам, и не стараюсь придумать, а стараюсь создать естественные для них природные условия. Водоросли - это их основной рацион. Креветок можно сравнить с муравьями в лесу - они такие же санитары. Если креветка умирает, то они съедят мертвую, умирает рыба - они съедят рыбу, сгниет растение - съедят растение. Корм покупаю и готовлю сам. Путем серьезного изучения и расчетов, разработал собственный рецепт сбалансированного питания. Я соединил элементы, которые, по моему мнению, им подходят. Еще я постепенно отказываюсь от брендовых продуктов, так как там, например, есть мука. Хорошо, если это мука из каких-нибудь насекомых, но порой это просто обычная мука. Ее используют для утяжеления корма и как связующее вещество, но креветкам она точно не нужна в таких количествах. Никогда не лью воду в аквариумы интенсивно. Заливаю ее медленно, маленькой струйкой через шланг для компрессора. Опять же, чтобы не было резких перемен. Креветки - немного хамелеоны. У них есть специальные органы, отвечающие за окрас. Если креветка размещена на темном грунте, то она становится ярче. Если положить светлый грунт, то они будут более прозрачными и бледными. Обустраивая аквариум для определенного вида и учитывая это, можно добиться очень красивой и эффектной картинки.