Вс, 10.10.2021
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Камеры пограничников засняли семью медведей. Многие задались одним вопросом

ФОТО: @Kinnunen_Jouko

Медведица с четырьмя медвежатами попала в объектив камеры ровно в тот момент, когда "семья" отправлялась к берлоге для зимней спячки. Пограничная служба Финляндии и социальные сети - в восторге.

Пограничная служба финской области Кайнуу разместила в Twitter необычную фотографию, сделанную автоматической камерой недалеко от границы. На фотографии, опубликованной капитаном пограничной службы Йоуко Киннуненом, изображена медведица в сопровождении четырех медвежат. На заднем плане - водоем в осенних тонах.

"Иногда камеры технического наблюдения делают такие красивые снимки", - прокомментировал снимок Киннунен.

По словам Киннунена, самих пограничников удивило количество пойманных камерой медведей. Пограничники прекрасно понимают, что косолапые любят пересекать границу, обедая по обе стороны от нее. Однако медведям, в отличие от людей, штраф за нелегальное пересечение границы не грозит.

Медведи за лето явно откормились, и медведица, скорее всего, ведет их в ближайшую берлогу для зимней спячки. Обычно эти лесные животные отправляются в спячку в период с конца сентября по начала ноября.

Многие люди, прокомментировавшие эту фотографию в Twitter, не скрывали своего удивления по поводу того, что один из медвежат отличается от других по цвету.

По словам капитана пограничной службы Киннунена, он определенно не так хорошо знаком с биологией и анатомией медведей, но одним из объяснений могут быть гены разных "отцов". От одного отца могли родиться три более светлых медведя, а от другого - темный.

В период гона медведицы часто спариваются с несколькими самцами, подтвердила теорию Киннунена исследователь Илка Койола из Центра природных ресурсов.


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