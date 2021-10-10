Камеры пограничников засняли семью медведей. Многие задались одним вопросом

Пограничная служба финской области Кайнуу разместила в Twitter необычную фотографию, сделанную автоматической камерой недалеко от границы. На фотографии, опубликованной капитаном пограничной службы Йоуко Киннуненом, изображена медведица в сопровождении четырех медвежат. На заднем плане - водоем в осенних тонах.

"Иногда камеры технического наблюдения делают такие красивые снимки", - прокомментировал снимок Киннунен.

Sanna ja Hanne tekivät hyvän jutun. Kaiken kiireen keskellä ehdin lausumaan jotakin juttuun liittyen. #Luonto ei tunne rajoja! #itäraja 🐻🤠👍https://t.co/YbHqeADiuc — Jouko Kinnunen (@Kinnunen_Jouko) October 8, 2021

По словам Киннунена, самих пограничников удивило количество пойманных камерой медведей. Пограничники прекрасно понимают, что косолапые любят пересекать границу, обедая по обе стороны от нее. Однако медведям, в отличие от людей, штраф за нелегальное пересечение границы не грозит.

Медведи за лето явно откормились, и медведица, скорее всего, ведет их в ближайшую берлогу для зимней спячки. Обычно эти лесные животные отправляются в спячку в период с конца сентября по начала ноября.

Многие люди, прокомментировавшие эту фотографию в Twitter, не скрывали своего удивления по поводу того, что один из медвежат отличается от других по цвету.

По словам капитана пограничной службы Киннунена, он определенно не так хорошо знаком с биологией и анатомией медведей, но одним из объяснений могут быть гены разных "отцов". От одного отца могли родиться три более светлых медведя, а от другого - темный.