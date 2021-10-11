Научный дайджест: жизнь без конца? У нас есть шанс, говорят ученые

При большей массе астероида шанс минимизировать его воздействие сохранялся, но для этого превентивный удар следовало бы наносить за полгода.
Отличный результат, но ученые все равно считают это крайней мерой, на которую не хотелось бы полагаться.
"Одна из проблем при оценке такого удара заключается в том, что необходимо смоделировать орбиты всех получившихся в результате осколков, - поясняет физик из университета Джонса Хопкинса в Мэриленде Пэтрик Кинг. - Но если мы избираем ядерный удар в качестве возможной стратегии отражения, делать это необходимо".
Действительно, просчитать, куда полетят многочисленные осколки, весьма сложно, поэтому исследователи задействовали специально разработанную программу Spheral, которая вычисляет, куда гравитационные и иные силы унесут всю эту "шрапнель".
Ошибка в расчетах может стоить слишком дорого - один большой астероид может превратиться во множество не столько крупных, но все равно очень опасных фрагментов, которые могут пролиться на Землю огненным дождем, причем уже не в какой-то одной, а во многих точках.
Поэтому НАСА и другие аэрокосмические агентства продолжают вкладывать немалые средства в системы планетарной защиты, прежде всего - в средства раннего оповещения, позволяющие как можно раньше заметить потенциально опасный объект, приближающийся к Земле. Ведь чем больше времени будет у нас для подготовки к такой неприятной встрече, тем больше шансов сбить астероид со смертельного курса.
Кто мог себе позволить туалет класса "люкс" 2 700 лет назад?
Неожиданную находку сделали израильские археологи в самом центре Иерусалима. Раскопки там ведутся уже два года, но только сейчас их взору предстала уборная класса люкс, предназначенная для элиты, жившей 2 700 лет назад.
"Ранее личные уборные мы обнаруживали в Иерусалиме, да и во всем Израиле лишь в нескольких местах, - отмечает археолог Яков Биллиг, который руководит раскопками по поручению Управления древностей Израиля. - Это очень редкая находка, потому что такое могли позволить себе лишь очень состоятельные люди".
Туалет представляет из себя удобное (наверное) сидение, вырезанное из известняка. В середине, как и положено, находится отверстие. Сидение располагалось в прямоугольной кабинке, выполнявшей роль уборной, а под ней находился септический танк (отстойник).
В этой уборной или ванной комнате находилось также от 30 до 40 сосудов, в которых скорее всего были освежители воздуха того времени - приятно пахнувшие масла или благовония.
Из отстойника археологи извлекли образцы почвы, а также многочисленные предметы - от костей животных до осколков керамики, с помощью которых они надеются больше узнать о диете, образе жизни. И, возможно, о том, чем болели жители древнего Иерусалима.
В ходе раскопок были также найдены фрагменты резных капителей колонн, оконных рам и оград.
Неподалеку от уборной Биллиг с коллегами обнаружили остатки садика, в котором росли декоративные и фруктовые деревья, а также водные растения.
По словам Биллига, все эти предметы и архитектурные детали свидетельствует о том, что на этом месте находились обширные и роскошные постройки. Он не исключает, что это даже мог быть дворец одного из правителей Иудейского царства.
По иронии судьбы променад, в районе которого ведутся раскопки, так и называется Армон Ханацив - дворец губернатора. Правда, назван так он был намного позже, когда там размещалась резиденция британского губернатора.