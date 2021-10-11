Научный дайджест: жизнь без конца? У нас есть шанс, говорят ученые

Как говорят ученые, хотя с возрастом риск смерти в целом увеличивается (ну кто бы мог подумать!), наступает момент, когда он выравнивается и далее сохраняется постоянным, то есть с каждым новым годом составляет 50 на 50 (то ли умрете, то ли нет).

"После 110 каждый прожитый год - это как монетка ляжет, орел или решка, - объясняет автор исследования, профессор статистики Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) Энтони Дэвисон. - Орел - повезло, проживете до следующего дня рождения, ну а решка - значит, не доживете до него".

Прежде чем прийти к таким выводам, швейцарские ученые тщательно проанализировали недавно ставшую доступной Международную базу данных продолжительности жизни, в которую внесена информация о 1 100 супердолгожителях из 13 стран. Они подразделяются на супердолгожителей (дотянувших до 110) и полу-супердолгожителей (это те, кому удалось достичь 105-летнего рубежа).

Дополнительно была изучены итальянские статистические данные в период с 2009-го по 2015 год, куда заносились данные обо все людях, которым перевалило за 105 лет.

"Любое исследование сверхдолголетия, будь то в биологических или статистических целях, предусматривает определенную степень экстраполяции, - отмечает Дэвисон. - Мы смогли доказать, что если бы лимит существовал, мы бы смогли его вычислить, но его нет".

Ученый признает, что теория - еще не практика, и попавшие в статистику долгожителей - счастливчики, и даже в 110 шансы дотянуть до 130 составляют один к миллиону - не то, чтобы совсем невозможно, но крайне маловероятно.

Однако Дэвисон не теряет оптимизма и полагает, что в ближайшее столетие все больше и больше людей станет попадать в категорию супердолгожителей, переваливших за 130-летний рубеж.

Как в кино: ядерная боеголовка для астероида

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Спешу успокоить всех, кто с ужасом ожидает глобального апокалипсиса, и заодно порадовать фанатов фильма "Армагеддон" (ну да, того самого, где Брюс Уиллис спасает Землю от шального астероида, подрывая его ядерной боеголовкой).

Новое исследование (опубликовано в Acta Astronautica) подтвердило, что стратегия обороны от космического пришельца с помощью ядерного оружия может сработать, причем даже если цель засекли в самый последний момент (примерно за год до ожидаемого удара).

Правда, есть одно немаловажное условие: размеры космического тела, устремившегося на встречу с Землей, должны быть сравнительно небольшими.

В ходе компьютерного моделирования исследователи просчитывали удар ядерной боеголовки мощностью в одну мегатонну по астероиду шириной в 100 метров. При этом анализировались пять возможных орбит астероида и удары, наносимые на разных сроках его подлета к Земле, от шести месяцев до недели до неминуемого столкновения.