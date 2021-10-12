Рейрс о компенсации роста цен на электричество и тепло: снижение налогов - не выход

Министр подчеркнул, что поддержку в первую очередь надо оказывать нуждающимся, и он не думает, что на данный момент есть много стран, планирующих поддерживать абсолютно всех.

"Я слышал лишь о том, что в одной стране было приостановлено запланированное повышение акцизного налога, но это лишь отложенное повышение, а не снижение налога. Есть информация о пособиях в Италии до 2 миллиардов евро, вызывающая во многих восторг. Однако в пересчете на внутренний валовой продукт Италии это очень небольшая сумма. И к тому же речь идет также о целевой дотации малоимущим", - сказал Рейрс.

По его словам, снижение или отмена каких-либо налогов до весны - это не выход.

"Мы даже не знаем, как долго продлится этот рост, и эксперты считают, что это краткосрочное спекулятивное явление", - добавил он.

Министр подчеркнул, что вопрос находится в центре внимания правительства, и помощь малоимущим будет оказана.