За два дня доля вакцинированных выросла до 52%

Темп вакцинации постепенно увеличивается уже в течение месяца. С ростом темпов вакцинации растет и количество вакцинированных людей за сутки. За последний месяц самый высокий показатель за один день был в минувшую пятницу, 8 октября, когда правительство принимало решение о введении новых ограничений, в основном для непривитых - тогда было вакцинировано более 10 400 человек.