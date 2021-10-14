За два дня доля вакцинированных выросла до 52%
За два дня удельный вес людей, начавших процесс вакцинации от Covid-19, вырос на 1 процентный пункт до 52%, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
За два дня удельный вес людей, начавших процесс вакцинации от Covid-19, вырос на 1 процентный пункт до 52%, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Темп вакцинации постепенно увеличивается уже в течение месяца. С ростом темпов вакцинации растет и количество вакцинированных людей за сутки. За последний месяц самый высокий показатель за один день был в минувшую пятницу, 8 октября, когда правительство принимало решение о введении новых ограничений, в основном для непривитых - тогда было вакцинировано более 10 400 человек.
Вчера вакцины от Covid-19 получили по крайней мере 10 113 человек.
К настоящему времени в Латвии от Covid-19 вакцинированы 982 503 человека, полностью курс вакцинации прошли 911 039 человек, что составляет 48,4% населения страны.