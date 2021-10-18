В Литве выявлено 1468 новых случаев Covid-19, скончались 14 человек

Литва

Среди скончавшихся 11 не были привиты или были привиты не полностью.

В больницах Литвы сейчас проходят лечение 1699 пациентов с Covid-19, 161 из них находится в реанимации

За минувшие сутки в стране выполнено 5 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 4,2 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 1129 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней выросла до 12,2%.

С начала пандемии в Литве умерли 5456 человек с коронавирусом.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4975 тестов на Covid-19, позитивный результат дал 821 тест, скончались три человека, самым молодым из которых был 37-летний мужчина.

По состоянию на утро 18 октября стационарное лечение из-за симптоматического Covid-19 требуется 309 пациентам, из которых не вакцинированы 213 человек (68,9%), а курс вакцинации завершили 96 человек (31,1%). Всего госпитализированы 408 пациентов с коронавирусом, из них 99 госпитализированы из-за других заболеваний, но при тестировании у них выявили коронавирус.

Среди подтвердившихся за минувшие сутки новых случаев коронавируса в 539 случаях заболевшие не вакцинированы, а 282 человек завершен курс вакцинации.