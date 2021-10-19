Письмо СМИ правительству и парламенту: сейчас подходящее время создавать информированное общество

Производство качественной информации в цифровом периодическом издании означает те же затраты на найм высококлассных профессиональных журналистов и редакторов, что и в печатных СМИ. Как известно, в настоящее время в Латвии уже есть такие СМИ, которые разрабатывают только цифровые периодические продукты - например, Santa +, TVNET Klik, Delfi plus. Практически все газеты и журналы, как национальные, так и региональные, имеют большие планы по развитию цифровых версий, поскольку мировой опыт и опыт соседних стран показывает, что это неизбежное будущее медиа-потребления.

СМИ, которые необходимы для латвийской культуры (и, следовательно, для информационного пространства), такие, как Teātra Vēstnesis, уже предлагает подписку в цифровом виде, а не в печатном виде, поэтому текущая версия поправок к НДС уже ставит важные культурные СМИ в невыгодное положение.

Текущие фискальные последствия применения пониженной ставки пропорциональны защите национального информационного пространства поэтому, на наш взгляд, было бы справедливым, разумным и юридически правильным применять пониженную ставку НДС в размере 5% к цифровым медиапродуктам, которые соответствуют критериям СМИ.

Директива Совета Европейского Союза о снижении НДС на книги, газеты и другие периодические издания также включает цифровые издания, поскольку не предусматривает каких-либо исключений для СМИ в цифровом формате.

Принимая во внимание вышеизложенные соображения, просим Правительство и Сейм при подготовке поправок к законам, связанных с принятием государственного бюджета Латвии на 2022 год, пересмотреть текущую редакцию поправок к Закону о налоге на добавленную стоимость, а именно, в ч. 7 ст. 42, и не выделять в качестве исключения "поставку периодических изданий в режиме онлайн или путем их загрузки", а, наоборот, включать такие (цифровые или электронные) периодические издания в число тех, на которые распространяется пониженная ставка в размере 5%.

Финансовые ресурсы, которые СМИ получили бы, если бы к цифровым периодическим изданиям применялась ставка НДС 5%, не были бы направлены на прибыль владельцев бизнеса, а были бы инвестированы в создание качественного контента, тем самым способствуя повышению осведомленности и просвещению латвийского общества.

Следует подчеркнуть, что латвийская медиаиндустрия уже страдает от оттока рекламы к таким игрокам, как Facebook и Google, которые не платят налоги Латвии. Если бы государство стимулировало подписку на периодические издания цифровых СМИ, у медиаиндустрии была бы возможность уменьшить зависимость от рекламы как вида дохода, а также инвестировать в развитие качественного контента и, таким образом, укрепить национальное информационное пространство.

В заключение мы можем с уверенностью сказать, что в интересах всех латвийцев, в том числе политиков, чтобы латвийские СМИ имели более качественную информацию, которая позволила бы общественности развивать рациональные суждения, иметь возможность отличать правду от дезинформации и укреплять доверие к Латвийскому государству и устойчивости демократии.