Вт, 19.10.2021
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Янис Борданс, министр юстиции

Письмо СМИ правительству и парламенту: сейчас подходящее время создавать информированное общество

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Латвийские СМИ приветствуют подход правительства к издательской индустрии, который предусматривает поправки к Закону о налоге на добавленную стоимость о снижении ставки налога в размере 5% с 1 января 2022 года, применяя ее к печатным книгам и периодическим изданиям.

Такой шаг показывает, что у Латвии есть политическое желание заботиться о более сильном информационном пространстве, где жители Латвии получают качественный контент, созданный, среди прочего, профессиональными журналистами - это критически важно в сегодняшних условиях, когда латвийскому государству и обществу угрожает непроверенное, лживое и враждебное по отношению к суверенитету Латвии обилие информации.

Мы также очень благодарны президенту Левитсу, который этой весной начал публичное обсуждение политических и юридических шагов по укреплению информационного пространства и призвал снизить ставку НДС на все издания, включая цифровые.

Однако поправки предусматривают, что пониженная ставка НДС в размере 5% будет применяться только к прессе и СМИ в печатном формате, что полностью исключает периодические издания в цифровом формате. В цивилизованном мире потребление периодических изданий в цифровом формате стремительно растет, поэтому в будущем этот формат сформирует национальное информационное пространство в Латвии. На практике это означает обязанность надежных СМИ гарантировать информированное и образованное большинство латвийского общества, чтобы каждый из нас был в состоянии критически оценивать как внешние, так и внутренние угрозы. Осознание этой ответственности подтверждают и законодатели соседних стран - Эстонии и Литвы - которые решили применить пониженную ставку ко всем периодическим изданиям и книгам, независимо от формата. У этого есть явные положительные результаты - в Эстонии более 100 тысяч человек подписываются на электронные средства массовой информации, в Литве этот показатель стремительно растет в этом году, опередив Латвию в середине этого года.

Производство качественной информации в цифровом периодическом издании означает те же затраты на найм высококлассных профессиональных журналистов и редакторов, что и в печатных СМИ. Как известно, в настоящее время в Латвии уже есть такие СМИ, которые разрабатывают только цифровые периодические продукты - например, Santa +, TVNET Klik, Delfi plus. Практически все газеты и журналы, как национальные, так и региональные, имеют большие планы по развитию цифровых версий, поскольку мировой опыт и опыт соседних стран показывает, что это неизбежное будущее медиа-потребления.

СМИ, которые необходимы для латвийской культуры (и, следовательно, для информационного пространства), такие, как Teātra Vēstnesis, уже предлагает подписку в цифровом виде, а не в печатном виде, поэтому текущая версия поправок к НДС уже ставит важные культурные СМИ в невыгодное положение.

Текущие фискальные последствия применения пониженной ставки пропорциональны защите национального информационного пространства поэтому, на наш взгляд, было бы справедливым, разумным и юридически правильным применять пониженную ставку НДС в размере 5% к цифровым медиапродуктам, которые соответствуют критериям СМИ.

Директива Совета Европейского Союза о снижении НДС на книги, газеты и другие периодические издания также включает цифровые издания, поскольку не предусматривает каких-либо исключений для СМИ в цифровом формате.

Принимая во внимание вышеизложенные соображения, просим Правительство и Сейм при подготовке поправок к законам, связанных с принятием государственного бюджета Латвии на 2022 год, пересмотреть текущую редакцию поправок к Закону о налоге на добавленную стоимость, а именно, в ч. 7 ст. 42, и не выделять в качестве исключения "поставку периодических изданий в режиме онлайн или путем их загрузки", а, наоборот, включать такие (цифровые или электронные) периодические издания в число тех, на которые распространяется пониженная ставка в размере 5%.

Финансовые ресурсы, которые СМИ получили бы, если бы к цифровым периодическим изданиям применялась ставка НДС 5%, не были бы направлены на прибыль владельцев бизнеса, а были бы инвестированы в создание качественного контента, тем самым способствуя повышению осведомленности и просвещению латвийского общества.

Следует подчеркнуть, что латвийская медиаиндустрия уже страдает от оттока рекламы к таким игрокам, как Facebook и Google, которые не платят налоги Латвии. Если бы государство стимулировало подписку на периодические издания цифровых СМИ, у медиаиндустрии была бы возможность уменьшить зависимость от рекламы как вида дохода, а также инвестировать в развитие качественного контента и, таким образом, укрепить национальное информационное пространство.

В заключение мы можем с уверенностью сказать, что в интересах всех латвийцев, в том числе политиков, чтобы латвийские СМИ имели более качественную информацию, которая позволила бы общественности развивать рациональные суждения, иметь возможность отличать правду от дезинформации и укреплять доверие к Латвийскому государству и устойчивости демократии.

Редакции TVNET GRUPA, Delfi, LA.lv


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