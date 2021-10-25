Выявлено 887 новых случаев Covid-19. Умер 21 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 887 новых случаев Covid-19, поступила информация о 21 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 887 новых случаев Covid-19, поступила информация о 21 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 628 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 259 были вакцинированы.
14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 1647 случаев на 100 000 населения.
Во время волны Covid-19 прошлой зимой самый высокий кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии был зафиксирован в середине января, когда 10 января он достиг 693,9 случая.
Вчера в Латвии было сделано 7279 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 12,2%.
Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 203 460 человека.