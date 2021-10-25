Пн, 25.10.2021
Вообразить себе, что Латвия будет на первом месте в мире, что у нас будет волна заболеваемости, превосходящая ту, что была прошлой зимой, было сложно Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Выявлено 887 новых случаев Covid-19. Умер 21 человек

Дополнительные койки в вестибюле больницы Страдиня ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

За минувшие сутки в Латвии выявлено 887 новых случаев Covid-19, поступила информация о 21 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

  • один человек в возрасте от 40 до 49 лет;
  • четыре человека в возрасте от 60 до 69 лет;
  • восемь человек в возрасте от 70 до 79 лет;
  • шесть человек в возрасте от 80 до 89 лет;
  • два человека в возрасте от 90 до 99 лет.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 628 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 259 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 1647 случаев на 100 000 населения.

Во время волны Covid-19 прошлой зимой самый высокий кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии был зафиксирован в середине января, когда 10 января он достиг 693,9 случая.

Вчера в Латвии было сделано 7279 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 12,2%.

Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 203 460 человека.


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