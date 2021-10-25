Выявлено 887 новых случаев Covid-19. Умер 21 человек

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

один человек в возрасте от 40 до 49 лет;

четыре человека в возрасте от 60 до 69 лет;

восемь человек в возрасте от 70 до 79 лет;

шесть человек в возрасте от 80 до 89 лет;

два человека в возрасте от 90 до 99 лет.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 628 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 259 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 1647 случаев на 100 000 населения.

Во время волны Covid-19 прошлой зимой самый высокий кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии был зафиксирован в середине января, когда 10 января он достиг 693,9 случая.

Вчера в Латвии было сделано 7279 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 12,2%.