Названы города, в которых охват вакцинацией растет быстрее всего

В Даугавпилсе в настоящее время вакцинировано 40%, и по сравнению с началом месяца рост составляет 25%. В Резекне в настоящее время вакцинировано 37%, что на 23,3% больше, чем в начале месяца.

В Вентспилсе количество вакцинированных увеличилось на 21,6%, достигнув в общей сложности 45%, а в Лиепае - на 20% - до 48%.

Число вакцинированных в Екабпилсе увеличилось на 18,2%, достигнув отметки в 39%. Такое же увеличение количества вакцинированных наблюдается и в Юрмале, где всего вакцинировано 52%. По сравнению с началом месяца количество вакцинированных в Елгаве увеличилось на 17%, достигнув 48%. В Риге в настоящее время вакцинирован 51% населения, а по сравнению с началом месяца рост составляет 15,9%.

В Валмиере на сегодняшний день вакцинировано 57% населения, и количество вакцинированных увеличилось на 14% по сравнению с началом месяца.