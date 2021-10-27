Ср, 27.10.2021
Сил вам все это выдержать. Мы хотим сказать спасибо медикам, врачам, медсестрам, санитарам, NMPD, студентам, всем, всем, кто старается спасти жизни Оксана, работница DEPO
Оксана, работница DEPO

Названы города, в которых охват вакцинацией растет быстрее всего

Центр вакцинации в Даугавпилсе ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

По данным Центрального статистического управления, в конце октября по сравнению с началом октября количество вакцинированных от Covid-19 людей больше всего увеличилось в Даугавпилсе, Резекне, Вентспилсе и Лиепае.

В Даугавпилсе в настоящее время вакцинировано 40%, и по сравнению с началом месяца рост составляет 25%. В Резекне в настоящее время вакцинировано 37%, что на 23,3% больше, чем в начале месяца.

В Вентспилсе количество вакцинированных увеличилось на 21,6%, достигнув в общей сложности 45%, а в Лиепае - на 20% - до 48%.

Число вакцинированных в Екабпилсе увеличилось на 18,2%, достигнув отметки в 39%. Такое же увеличение количества вакцинированных наблюдается и в Юрмале, где всего вакцинировано 52%. По сравнению с началом месяца количество вакцинированных в Елгаве увеличилось на 17%, достигнув 48%. В Риге в настоящее время вакцинирован 51% населения, а по сравнению с началом месяца рост составляет 15,9%.

В Валмиере на сегодняшний день вакцинировано 57% населения, и количество вакцинированных увеличилось на 14% по сравнению с началом месяца.

Среди волостей количество вакцинированных от Covid-19 больше всего увеличилось в Амбельской волости - на 71,4% - до 36%.


НАВЕРХ
Back