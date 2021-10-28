Исследование: сторонники теорий заговора чаще заражаются Covid-19

В новом исследовании, опубликованном в научном журнале Psychological Medicine, ученые подчеркнули опасность самих теорий заговора. Конкретно, вера в теории заговора потенциально может подвергнуть людей более высокому риску развития Covid-19 и негативных побочных эффектов.

"Даже если теория абсолютно абсурдна с точки зрения логики и науки, она все равно кажется верной своему стороннику, оказывает большое влияние на его отношение, эмоции и действия", - говорится в исследовании.

Это явление - важность теорий заговора в жизни их сторонников - было показано в других исследованиях, которые также показывают влияние этих теорий на мышление и действия людей.

Исследователи показали, что теории заговора тесно связаны с отношениями и поведением, которые могут напрямую поставить под угрозу общественное здоровье. Например, отказ носить маску, дистанцироваться или сделать прививку грозит не только стороннику теории, но и окружающим.

Чтобы точно изучить, как теории заговора влияют на здоровье и благополучие человека в контексте пандемии, исследователи использовали данные 5745 человек в Нидерландах, значительного числа участников, чтобы сделать определенные выводы.

Опросы

В начале пандемии (апрель 2020 г.) этим людям задали ряд вопросов, чтобы выяснить, насколько они верят в теории заговора, связанные с Covid-19, в числе которых были мнение, что Covid-19 это научно разработанное биологическое оружие, с помощью которого людей лишают прав или скрывают глобальные экономические проблемы.

Несколько месяцев спустя опросили ту же группу людей о том, делали ли они когда-то тест на Covid-19, каков был его результат и нарушали ли они когда-то ограничения в связи с пандемией.

Результаты показали, что вера в теории заговора была связана с меньшим желанием сдавать тесты. Исследователи ожидали именно этого - ведь человек, который не верит в вирус, чувствует себя в большей безопасности, сообщает научный портал Science Alert.

Результаты исследования также показали что сторонники теории заговора - даже если сдавали тест, чаще заболевали Covid-19 чем те, кто в них не верит. Это снова показывает, что эти люди из-за своих взглядов подвержены большему риску инфицироваться.

Отрицающие пандемию во время локдауна также чаще пытаются нарушить правила, принять гостей или пойти в гости сами, что повышает риск заболевания. У сторонников теорий заговора также больше шансов во время пандемии потерять работу или испытать неодобрение со стороны общества.

Выводы

Ученые подчеркивают, что их исследование не доказывает причинно-следственную связь, но показывает отношения между этими факторами. Надо принимать во внимание и то, что несмотря на большое количество опрошенных, исследование показывает лишь короткий миг времени в конкретной стране. Было бы некорректно приходить от этих результатов к общим выводам.