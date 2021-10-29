На оплату труда и питания: ЦИК просит почти 2 млн на работу избиркомов на выборах в Сейм

По расчетам ЦИК, для проведения выборов дополнительно необходимо 2,62 млн евро, в том числе 1,9 млн евро - для расходов на оплату труда и питание членов избирательных комиссий самоуправлений и участковых избирательных комиссий.

Почему?

"Мы можем оказаться в ситуации, когда будет закрыта часть избирательных участков, потому что не удастся найти специалистов соответствующей квалификации, которые готовы работать на избирательных участках за 3 евро в час, из которых еще нужно заплатить налоги", - заявила председатель ЦИК Кристине Берзиня, подчеркнув, что неприемлемо, чтобы из-за нехватки финансирования страдали избиратели и качество избирательного процесса.

Она отметила, что стремительно растут цены электроэнергии, топлива, многих товаров и услуг, а власти ждут от избирательных комиссий подготовки выборов при таком же финансировании, как предыдущие выборы четыре года назад и даже восемь лет назад.

В настоящее время ЦИК на подготовку к выборам выделено 3,4 млн евро, в том числе 470,6 тыс. евро составляет дополнительное финансирование только для одного из восьми приоритетов - обеспечение работы онлайн-регистра избирателей на участках. На остальные расходы по организации выборов остается 3,12 млн евро, что меньше, чем финансирование выборов в 2014 году и 2018 году.

Как было раньше?

Финансирование выборов 2014 года составляло 3,13 млн евро, или 2,02 евро на избирателя, в 2018 году - 3,86 млн евро, или 2,17 евро на избирателя, а в проекте бюджета на 2022 год запланировано финансирование, которое составит 2,29 евро на одного избирателя, отмечают в ЦИК.

Активность избирателей уменьшается