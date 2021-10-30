Сб, 30.10.2021
Очень важно, чтобы все страны ЕС выяснили причину, по которой жители отказываются вакцинироваться Бруно Чанчо, руководитель Отдела по надзору за инфекционными заболеваниями Европейского центра профилактики и контроля заболеваний
Бруно Чанчо, руководитель Отдела по надзору за инфекционными заболеваниями Европейского центра профилактики и контроля заболеваний

Выявлено 2879 новых случаев Covid-19, скончались 39 человек

Больница. Иллюстративное фото ФОТО: Marianne Loorents

За минувшие сутки в Латвии выявлено 2879 новых случаев Covid-19, поступила информация о 39 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

  • два человека в возрасте от 40 до 49 лет;
  • пять человек в возрасте от 50 до 59 лет;
  • 11 человек в возрасте от 60 до 69 лет;
  • восемь человек в возрасте от 70 до 79 лет;
  • семь человек в возрасте от 80 до 89 лет;
  • шесть человека в возрасте от 90 до 99 лет.

Из умерших за последний день 36 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 3 были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 2065 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 814 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость составила 1801,2 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 27 429 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,5%.

Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 217 339 человек, 3117 человек с этим заболеванием умерли.


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