Выявлено 2879 новых случаев Covid-19, скончались 39 человек

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

два человека в возрасте от 40 до 49 лет;

пять человек в возрасте от 50 до 59 лет;

11 человек в возрасте от 60 до 69 лет;

восемь человек в возрасте от 70 до 79 лет;

семь человек в возрасте от 80 до 89 лет;

шесть человека в возрасте от 90 до 99 лет.

Из умерших за последний день 36 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 3 были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 2065 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 814 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость составила 1801,2 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 27 429 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,5%.