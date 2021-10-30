Выявлено 2879 новых случаев Covid-19, скончались 39 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 2879 новых случаев Covid-19, поступила информация о 39 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 2879 новых случаев Covid-19, поступила информация о 39 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:
Из умерших за последний день 36 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 3 были вакцинированы.
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 2065 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 814 были вакцинированы.
14-дневная кумулятивная заболеваемость составила 1801,2 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 27 429 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,5%.
Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 217 339 человек, 3117 человек с этим заболеванием умерли.