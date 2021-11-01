В центре Земли открыт "новый мир"

"Чем больше мы на это смотрим, тем больше понимаем, что это никакой не скучный металлический шар. Мы в нем открываем совсем новый, потайной мир", - рассказала сейсмолог Джессика Ирвин изданию Live Science.

В своем роде внутреннее ядро Земли остается такой же загадкой, какой оно было в 1864 году, когда Жюль Верн опубликовал свою легендарную книгу - "Путешествие к центру Земли". Конечно, уже с 1950х годов известно, что Земля - не полая, как описывал Верн. Тем не менее, внутренняя часть планеты по-прежнему мало изучена. Большие температуры и давление не позволяет отправить зонды слишком глубоко под землю.

"Если с нашей планетой не случится ничего ужасного, нам никогда не доведется напрямую наблюдать ядро Земли", - добавила Ирвин.

Чтобы изучать внутренность Земли, сейсмологи полагаются на сейсмические волны, которые образуют землетрясения. Замеряя эти массивные вибрации, ученые могут реконструировать картину работы внутренностей планеты.

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В новом исследовании были рассмотрены некоторые несовпадения чисел и измерений сейсмических волн. Ученые исследовали, каким образом сейсмические волны, которые вызывали крупные землетрясения в пяти разные местах Земли, проходят через ядро Земли и выходят с другой стороны. Тем не менее, что-то оказалось неожиданным. Сейсмические волны, которые должны были пройти через твердый центр Земли, в некоторых местах на другой стороне вышли, изменив направление.

Наблюдаемое потрясло ученых, так как могло значить только одно: представление о структуре ядра Земли неверно.

"Мы нашли доказательства того, что ядро местами мягкое, а местами - твердое", - рассказали ученые.