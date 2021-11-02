Охотники заметили пропавшего валлаби Сиднея

Владелец мини-зоопарка Atomi Янис рассказал, что ночью, когда валлаби пропал, он услышал неизвестный шум и сходил посмотреть.

Оказалось, что двери дома кенгуру аккуратно открыты, а малыш валлаби пропал. Его мама все еще была внутри. "Спасибо (в кавычках) тем людям, которые открыли дверцы, наверное, думая, что спасают животное", - саркастически подметил в тот раз Янис.

Поиски валлаби продолжались несколько недель. Хозяева получали сотни звонков. В начале кенгуренок находился в Лиепае.

Позже сообщалось, что Сиднея видели в Гробине или даже дальше. Часто очевидцы принимали за валлаби лежавших в поле косуль или даже лис. Со временем хозяева потеряли надежду найти зверька.

"Совсем недавно получили новость от охотников. На охоте во время загона из леса выскочил кенгуру. В начале я думал, что это очередная глупость, однако очевидцев много. Животное в хорошей форме и передвигается значительно быстрее, чем любой из наших лесных зверей", - рассказал Янис.

Хозяин мини-зоопарка сделал вывод, что валлаби стал очень внимательным и скрывается от людей. Возможно, у него был негативный опыт. На вопрос о том, может ли этот вид перезимовать в латвийском климате, Янис объяснил, что валлаби питается растениями и корой деревьев.

"Еды бы ему хватило. Проблемы начнутся, когда температура воздуха снизится до минус пяти градусов. Мы ищем информацию о похожих случаях в Польше и Германии. На холоде кенгуру становятся апатичными и медленными, им не хватает энергии для терморегуляции и они, к несчастью, погибают", - в заключение сказал Янис.