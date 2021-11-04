Рижский ночной рынок: быть или не быть?

Один из читателей издания призывает изменить время работы ночного рынка, позволив ему работать с 14 по 17 часов, чтобы в выигрыше были как покупатели, так и фермеры, которые таким образом успеют вернуться домой вовремя, не нарушая ограничений в связи с пандемией.

На сайте Рижского центрального рынка (RCT) сообщается, что фермерский, или ночной, рынок работает ежедневно с 17 до 8 часов: розничная торговля ведется с 17 до 22 часов, а в остальное время разрешена оптовая торговля.

Однако представители RCT по телефону сообщили, что во время действия ограничений в связи с Covid-19 ночной рынок работает с 17 до 20 часов, а число активных торговцев невелико в связи с окончанием сезона урожая.