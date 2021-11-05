Подземный храм с золотыми статуями, или Хиппи-археологи, которые в 2022 году заработают миллиарды

В храме Лемминкяйнена, названном в честь упомянутого в финском эпосе Kalevala полубога-получеловека, должны находиться несметные богатства - рубины, сапфиры, золото и исторические артефакты, общая стоимость которых может составлять 20 миллиардов долларов.

ФОТО: facebook.com/anuranganath

Этот таинственный храм - на самом деле система пещер, где единственные пока что найденные оставленные человеком отпечатки - царапины у входа.

ФОТО: Wikimedia Commons

Храм Лемминкяйнена находится на земле семьи популярного финского эксцентрика, мистика и сторонника движения new age Иора Бока.

Бок с 1970-х годов был известен благодаря различным необычным и непроверяемым теориям о своем божественном происхождении, он утверждал, что его отец был мужественным моряком, хотя на самом деле семья его усыновила.

Бок часто вступал в конфликт с местными властями и политиками, например, он позволил неофициальной археологической группе Temple Twelve проводить на своей земле раскопки. Члены группы с 80-х годов являются частыми гостями на земле Бока, они получили финансирование, торгуя привезенной из Индии марихуаной.

Иор Бок у входа в храм Лемминкяйнена ФОТО: https://www.bocksaga.info/

Спустя более чем 34 года в составе группы Temple Twelve из основателей остались всего два участника, сейчас к ним присоединились путешественники из России, Австралии, США, Норвегии, Швеции и Нидерландов.

Temple Twelve уверены, что уже с мая по сентябрь 2022 года они найдут в храме Лемминкяйнена более 50 тысяч драгоценных камней, несколько золотых статуй размером с человека и более 1000 различных исторических артефактов.

Несмотря на то, что никаких конкретных доказательств существования таких драгоценностей нет и финские археологи отказались участвовать в исследовании, по подсчетам Temple Twelve, стоимость драгоценностей может превышать стоимость тех, что хранились в гробнице Тутанхамона в Египте.

Мать Лемминкяйнена с расчлененным телом сына. Художник Аксели Галлен-Каллела, 1897 г. ФОТО: Wikimedia Commons

Одиозная медийная личность и местный финский гуру Иор Бок является также автором легенды о Боке, которая якобы передавалась из поколения в поколение. Она рассказывает, что семья Бока была избрана для хранения мифа, которому тысячи лет.

Семья Иора Бока ФОТО: https://www.bocksaga.info/

Миф о неизвестной цивилизации асуров до ледникового периода рассказывает о древних знаниях об искусстве, устройстве мира и языках. Жители цивилизации пережили "райское время", пребывая в гармонии со всем естественным, до наступления ледникового периода.

Между прочим, гостьей семьи Бока была известная шведская писательница Астрид Линдгрен.

В свою очередь, канадский автор книг и представитель движения хиппи Карл Борген в октябре этого года издал книгу под названием Temporarily Insane, в которой описывается сага Бока, путешествия автора в город Гоа в Индии, а также личность Иора Бока, включая и его трагическую смерть.

ФОТО: amazon.com

В конце жизни Бок был серьезно ранен и остался парализованным, а в 2010 году его зарезали. Подозреваемыми были двое мужчин индийского происхождения, работавших его ассистентами.

Убийцей был один из них, он был признан психически больным и позднее был депортирован в Индию.

Борген, являющийся и духовным лидером Temple Twelve, рассказал The Mirror, что в неофициальных археологических исследованиях, для реализации которых нередко используется динамит, наблюдается прогресс.

ФОТО: facebook.com/anuranganath