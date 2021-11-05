Британские ученые обнаружили ген, удваивающий риск смерти от Covid-19

Около 60% людей с "корнями" в Южной Азии подвержены высокому риску развития серьезного коронавируса, заявил Оксфордский университет в пятницу, 5 ноября, добавив, что это открытие может быть связано с большим количеством смертей в различных британских сообществах и распространением Covid-19 на Индийском субконтиненте.

Ученые обнаружили, что повышенный риск был связан не с различиями в генетическом кодировании белков, а с различиями в ДНК, которые вызывали своего рода "переключение" в действии генов.

Этот генетический сигнал может влиять на клетки в легких, в то время как ген с более высоким риском не позволяет клеткам в дыхательных путях должным образом реагировать на вирус.