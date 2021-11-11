Министры обороны стран Балтии: НАТО и ЕС переживают серьезный кризис в сфере безопасности

"Крупные группы людей собирают и доставляют в пограничную зону, где затем вынуждают незаконно пересекать границу. Это повышает вероятность перехода провокаций и серьезных инцидентов в военную плоскость. Кроме того, внушает тревогу недавнее скопление сил Российской Федерации вблизи украинских границ, которое может повлечь за собой дополнительные риски для безопасности", - отмечается в заявлении.

Галерея: Ситуация на польско-белорусской границе

По словам министров, текущая ситуация является для региона, НАТО и ЕС самым серьезным кризисом в сфере безопасности за многие годы, поэтому кризис требует от союзников НАТО и членов ЕС дальнейшей сплоченности, общей осведомленности о ситуации и единого подхода к ней, чтобы гарантировать провал сознательных попыток Белоруссии и РФ дестабилизировать безопасность в Европе.

"Призываем ЕС увеличить практическую поддержку укрепления безопасности своих внешних границ. Мы должны полностью поддерживать своих соседей и заботиться о том, чтобы ни один шаг Беларуси или Российской Федерации не остался незамеченным. Мы также готовы в двустороннем порядке поддержать Польшу", - заявили министры.