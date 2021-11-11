Миграционный кризис на границе Беларуси: польские пограничники стреляют в воздух, Лукашенко грозит перекрыть газ

Брюссель предупреждает, что, учитывая приближение зимы, кризис на границе грозит перерасти в гуманитарную катастрофу. Сотни мигрантов, среди которых много детей, ночуют в палатках, но температура по ночам уже начала опускаться ниже нуля. Некоторые спят прямо под открытым небом, в течение последних недель несколько человек скончались от переохлаждения.

Страны Балтии говорят об угрозе военного противостояния

Европейский союз считает, что миграционный кризис на границе Беларуси с Польшей и странами Балтии намеренно спровоцировал Александр Лукашенко, который, по его мнению, пытается отомстить за санкции, введенные после подавления протестов против фальсификации президентских выборов и милицейского насилия в 2020 году. Сам Лукашенко обвиняет в происходящем страны Запада, которые, по его словам, не хотят принимать мигрантов.

В среду министерства обороны Литвы, Латвии и Эстонии выразили опасения, что противостояние на границе может вылиться в вооруженный конфликт, ранее с такими же заявлениями выступило и правительство Польши. Страны Балтии осудили "намеренную эскалацию продолжающейся гибридной атаки со стороны белорусского режима, которая представляет серьезную угрозу европейской безопасности". "Это повышает вероятность провокаций и серьезных инцидентов, которые могут вылиться в военное русло", - сказано в их совместном заявлении.

Тем временем источники Рейтер сообщили, что ЕС рассматривает возможность введения санкций против международного аэропорта Минска, что может перерезать его финансирование и поставки оборудования. Агентство уточняет, что оператором по обработке грузов в нем является немецкая компания Lufthansa Cargo.

В среду агентство Блумберг также сообщило, что Европа думает о введении санкций против компании "Аэрофлот". Однако российский национальный авиаперевозчик отвергает подозрения в массовой перевозке мигрантов в Беларусь.

О том, что ЕС и США не исключают возможность введения санкций против авиакомпаний, которые доставляют мигрантов из ближневосточных стран на территорию Беларуси, откуда те пытаются проникнуть в Европу, накануне заявила и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она сделала это после встречи с президентом США Джо Байденом, но не уточняла названия авиакомпаний.

В связи с ситуацией на границах Беларуси в четверг учения решила провести пограничная служба Украины. Их цель - подготовка к возможному распространению миграционного кризиса на участке белорусско-украинской гранце. "Для противостояния возможному кризису с мигрантами мы задействуем все пять структур, находящиеся в ведомстве МВД", - заявил накануне министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Хотя Украина не входит в состав ЕС, в Киеве считают, что недружественный режим Лукашенко может попытаться создать хаос и у них под боком.

Лукашенко грозит перекрыть газ

В четверг президент Беларуси Александр Лукашенко сделал еще несколько резких заявлений в адрес Евросоюза, в том числе пригрозил Брюсселю перекрытием газопровода "Ямал-Европа". "Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу, - сказал Лукашенко на совещании правительства в Минске. - А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить".

Белорусский лидер также сообщил, что договорился с Россией о совместном патрулировании границ Беларуси, поскольку там, по его словам, появились стратегические бомбардировщики НАТО.

"Как я вчера заметил, они направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие, - сказал Лукашенко. - Вот это кольцо - Прибалтика, Польша и Украина - должны мониторить российские и белорусские военнослужащие".