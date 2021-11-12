Пт, 12.11.2021
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Дана Бйорк, директор театра им. М. Чехова

Минусовая температура и лед на дорогах: синоптики о погоде на следующей неделе

Собака и снег. Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

В ближайшие дни погодные условия в Латвии будет определять антициклон, поэтому осадков будет мало, а температура воздуха значительно упадет, однако во время государственных праздников может вернуться ветреная и дождливая погода, прогнозируют синоптики.

В ночь на субботу, 13 ноября, не будет ветра, температура воздуха упадет до -2...+3 градусов, во многих местах на дорогах будет образовываться обледенение. Ночью и днем ​​туман будет сгущаться, видимость местами снизится до нескольких десятков метров. В субботу ветер будет слабым, существенных осадков не ожидается, температура воздуха не превысит +2...+7 градусов.

Ожидается, что в воскресенье погода постепенно прояснится и ветер переменится на северо-восточный. В первые три ночи следующей недели температура опустится ниже нуля, местами ниже -5 градусов, а дни станут самыми холодными за эту осень. Самые маленькие водоемы покроет лед. Из-за низкой влажности на дорогах не ожидается сильного обледенения.

Не исключено, что 18 ноября во многих местах страны пойдет снег или мокрый снег, также подует порывистый юго-западный ветер.

Согласно текущим прогнозам, во второй половине следующей недели и на неделе после ожидаются частые дожди и снегопады.

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