Минусовая температура и лед на дорогах: синоптики о погоде на следующей неделе

В ночь на субботу, 13 ноября, не будет ветра, температура воздуха упадет до -2...+3 градусов, во многих местах на дорогах будет образовываться обледенение. Ночью и днем ​​туман будет сгущаться, видимость местами снизится до нескольких десятков метров. В субботу ветер будет слабым, существенных осадков не ожидается, температура воздуха не превысит +2...+7 градусов.

Ожидается, что в воскресенье погода постепенно прояснится и ветер переменится на северо-восточный. В первые три ночи следующей недели температура опустится ниже нуля, местами ниже -5 градусов, а дни станут самыми холодными за эту осень. Самые маленькие водоемы покроет лед. Из-за низкой влажности на дорогах не ожидается сильного обледенения.

Не исключено, что 18 ноября во многих местах страны пойдет снег или мокрый снег, также подует порывистый юго-западный ветер.

Согласно текущим прогнозам, во второй половине следующей недели и на неделе после ожидаются частые дожди и снегопады.