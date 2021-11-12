K-Senukai с 15 ноября будут работать без выходных в "зеленом режиме"

До получения дальнейших указаний правительства приобретать необходимые товары и получать консультации в магазинах K-Senukai смогут покупатели с действующим ковид-сертификатом.

"Здоровье наших сотрудников и клиентов является для нас приоритетом. Поэтому мы соблюдаем все эпидемиологические требования, чтобы предоставлять клиентам безопасную возможность приобрести необходимые товары и получить консультации лично.

По мере приближения праздников мы приглашаем вас своевременно запланировать покупку подарков и других товаров, чтобы процесс покупки не создавал неудобств, был безопасным и приятным", - рекомендует Мария Яковлева, руководитель по маркетингу K-Senukai.

Время работы магазинов K-Senukai по всей Латвии с 15.11.2021:

Пн-пт Сб Вскр 18.11.2021 Рига, Ozols 07:30-21:00 08:00-21:00 09:00–21:00 07:30–21:00 Рига, Maskavas 07:30-21:00 08:00-20:00 09:00–18:00 07:30–21:00 Рига, Lucavsala 07:30-21:00 08:00-20:00 09:00–18:00 07:30–21:00 Рига, Ulmanis 07:30-21:00 08:00-20:00 09:00–18:00 07:30–21:00 Елгава 07:30-21:00 08:00-20:00 09:00–18:00 07:30–21:00 Лиепая 07:30-20:00 08:00–19:00 09:00–18:00 07:30–20:00 Тукумс 07:30-20:00 08:00–19:00 09:00–18:00 07:30–20:00 Даугавпилс 07:30-20:00 08:00–19:00 09:00–18:00 07:30–20:00 Резекне 07:30-20:00 08:00–19:00 09:00–18:00 07:30–20:00 Мадона 07:30-20:00 закрыт закрыт закрыт Цесис 07:30-20:00 08:00–19:00 09:00–18:00 07:30–20:00