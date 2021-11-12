Пт, 12.11.2021
Открытие Lidl в Латвии позволило вернуться на родину большому количеству профессионалов с международным опытом в различных сферах. Дана Хасана, руководитель департамента коммуникаций Lidl Latvija
Дана Хасана, руководитель департамента коммуникаций Lidl Latvija

K-Senukai с 15 ноября будут работать без выходных в "зеленом режиме"

ФОТО: Пресс-фото

В соответствии с решением правительства о предоставлении с 15 ноября 2021 года услуг в помещениях магазинов только в эпидемиологически безопасной среде в дальнейшем все магазины K-Senukai будут открыты каждый день, включая выходные дни, и будут предлагать полный спектр товаров и услуг "в зеленом режиме", сказано в пресс-релизе предприятия.

До получения дальнейших указаний правительства приобретать необходимые товары и получать консультации в магазинах K-Senukai смогут покупатели с действующим ковид-сертификатом.

"Здоровье наших сотрудников и клиентов является для нас приоритетом. Поэтому мы соблюдаем все эпидемиологические требования, чтобы предоставлять клиентам безопасную возможность приобрести необходимые товары и получить консультации лично.

По мере приближения праздников мы приглашаем вас своевременно запланировать покупку подарков и других товаров, чтобы процесс покупки не создавал неудобств, был безопасным и приятным", - рекомендует Мария Яковлева, руководитель по маркетингу K-Senukai.

Время работы магазинов K-Senukai по всей Латвии с 15.11.2021:

 Пн-птСбВскр18.11.2021
Рига, Ozols07:30-21:0008:00-21:0009:00–21:0007:30–21:00
Рига, Maskavas07:30-21:0008:00-20:0009:00–18:0007:30–21:00
Рига, Lucavsala07:30-21:0008:00-20:0009:00–18:0007:30–21:00
Рига, Ulmanis07:30-21:0008:00-20:0009:00–18:0007:30–21:00
Елгава07:30-21:0008:00-20:0009:00–18:0007:30–21:00
Лиепая07:30-20:0008:00–19:0009:00–18:0007:30–20:00
Тукумс07:30-20:0008:00–19:0009:00–18:0007:30–20:00
Даугавпилс07:30-20:0008:00–19:0009:00–18:0007:30–20:00
Резекне07:30-20:0008:00–19:0009:00–18:0007:30–20:00
Мадона07:30-20:00закрытзакрытзакрыт
Цесис07:30-20:0008:00–19:0009:00–18:0007:30–20:00

Напоминаем, что при посещении торговых точек необходимо использовать маску для рта и носа, а также дезинфицирующие средства, находящиеся у входа в магазины. Покупателям предлагается соблюдать дистанцию ​​2 метра с другими посетителями и использовать для оплаты безналичный расчет. Чтобы контролировать поток клиентов и предоставлять им безопасные возможности для совершения покупок на месте, количество корзин и тележек для покупок во всех магазинах K-Senukai соответствует допустимому количеству покупателей.


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