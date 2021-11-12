K-Senukai с 15 ноября будут работать без выходных в "зеленом режиме"

До получения дальнейших указаний правительства приобретать необходимые товары и получать консультации в магазинах K-Senukai смогут покупатели с действующим ковид-сертификатом.
"Здоровье наших сотрудников и клиентов является для нас приоритетом. Поэтому мы соблюдаем все эпидемиологические требования, чтобы предоставлять клиентам безопасную возможность приобрести необходимые товары и получить консультации лично.
По мере приближения праздников мы приглашаем вас своевременно запланировать покупку подарков и других товаров, чтобы процесс покупки не создавал неудобств, был безопасным и приятным", - рекомендует Мария Яковлева, руководитель по маркетингу K-Senukai.
Время работы магазинов K-Senukai по всей Латвии с 15.11.2021:
Напоминаем, что при посещении торговых точек необходимо использовать маску для рта и носа, а также дезинфицирующие средства, находящиеся у входа в магазины. Покупателям предлагается соблюдать дистанцию 2 метра с другими посетителями и использовать для оплаты безналичный расчет. Чтобы контролировать поток клиентов и предоставлять им безопасные возможности для совершения покупок на месте, количество корзин и тележек для покупок во всех магазинах K-Senukai соответствует допустимому количеству покупателей.