Латвийская компания планирует поставлять яйца в Канаду

Он отметил, что в настоящее время компания начала переговоры с конечными потребителями, переработчиками и посредниками в Канаде относительно обеспечения экспорта, добавив, что поставки в Канаду планируется начать при появлении первой коммерчески обоснованной возможности - когда соотношение цен с европейским рынком будет оправданным.

Однако Balticovo не будет экспортировать продукцию в Северную Америку в периоды перед Пасхой и Рождеством, когда спрос на яйца особенно высок и на европейском рынке.

"По нашему опыту, дополнительный объем, который мы готовы перенаправить на рынки за пределами привычных торговых каналов, составляет два-три контейнера в неделю. Но если установятся стабильные отношения и будет уверенность, объемы могут вырасти", - подчеркнул Аушкапс.

Как сообщалось ранее, 13 мая Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) получила подтверждение от компетентного надзорного органа Канады о том, что латвийские производители куриных яиц могут экспортировать свою продукцию и в Канаду.

В свою очередь, акционерное общество APF Holdings в комментарии агентству LETA положительно оценило новую возможность, отметив, что любое новое направление сотрудничества с другими странами имеет значение. Однако компания в настоящее время не планирует экспортировать продукцию в Канаду, так как сосредоточена на экспорте исключительно в европейский рынок.

Как сообщалось ранее, в 2023 году Balticovo обеспечила оборот в размере 122,986 миллиона евро, что на 20,8% больше, чем годом ранее. Прибыль компании выросла в 2,9 раза и составила 19,312 миллиона евро. Финансовые данные за 2024 год пока не опубликованы.