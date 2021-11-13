Путин отрицает связь России с кризисом мигрантов

"Хочу, чтобы все знали: мы-то здесь совершенно не при чем. На нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить. Ни наши авиационные компании не возят этих людей - вообще, ни одна наша компания не возит", - заявил президент России.

Путин также выразил надежду, что вскоре будут установлены прямые контакты белорусских властей с лидерами ЕС, в том числе с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Я так понял из разговоров и с Александром Григорьевичем Лукашенко, и с канцлером Меркель, они готовы друг с другом поговорить", - сказал президент России.

В последние месяцы в рамках широкомасштабной гибридной атаки режима Лукашенко были предприняты попытки отправить из Беларуси в Латвию, Литву и Польшу тысячи нелегальных иммигрантов, большинство из которых прибыли в Беларусь в качестве туристов из Ирака.

ЕС обвинил минский режим в стремлении отомстить за поддержку белорусской оппозиции и за санкции против Беларуси в ответ на жестокое подавление протестов в прошлом году.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая во вторник перед парламентом своей страны, обвинил Путина в том, что он является истинным куратором белорусского кризиса мигрантов.