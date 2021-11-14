Видео ⟩ Житель Риги и его собака добровольно развозят медиков по домам после работы

Это неразлучный тандем - Игорь и белая Лори. Подумав о том, как поддержать медиков, особенно когда нужно как можно скорее после восьми вечера ехать домой, Игорь стал предлагать простую помощь - он ждет медиков больницы Страдиня после смены и отвозит их домой. С разрешением в кармане.

Игорь отмечает, что не любит говорить о себе, но рассказывает: "Раньше я занимался рекламой, а потом после 10 лет рекламы у меня появилась мечта уйти. Сейчас я преподаю игру на гитаре. Мне это нравится. Есть ученики. Лори - белая швейцарская овчарка. Мое альтер-эго. Такая тактичная, умная... И очень застенчивая".

Болдерая, Плявниеки, Пурвциемс - конечные остановки находятся недалеко. А во время поездки застенчивая Лори становится настоящим психотерапевтом.

"Все любят собаку. Начинает облизывать. В наших поездках есть психотерапевтический эффект, - говорит Игорь.- Она облизывается, сует нос, чтобы почесали. Все ее любят. Мы начинаем говорить о животных. Время проходит быстро".

Игорь признает, что таким образом врачей могли бы поддержать и другие волонтеры. Это было бы особенно полезно в регионах.

"Может быть, создать группу в Facebook, чтобы другие могли принять участие", - говорит он. "Если есть такая возможность, если кто-то возле "Гайлика", может быть, им будет нужно. Еще несколько дней до 15 числа, может кто поможет в регионах?" - отмечает он.

"Врачи - герои. Они ничего не говорят о себе. Молчат, - подчеркивает Игорь. - В последнее время выглядит, что стало легче. Я сам не лезу с вопросами. Я обычно спрашиваю: Ну как сегодня, было проще?".