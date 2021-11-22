Цены производителей выросли на 22,4%, на продукцию для местного рынка - еще больше

Уровень цен на продукцию, реализуемую на внутреннем рынке, увеличился на 24,2%, на экспортируемую продукцию - на 20,8%. Уровень цен производителей на экспорт в страны еврозоны вырос на 23,2%, на экспорт в страны за пределами еврозоны - на 18,7%.

Повышающее влияние на уровень цен оказал рост цен на производство древесины и изделий из дерева и пробки (кроме мебели), электро-, газо- и теплоснабжение и кондиционирование воздуха.

Понижающее влияние было связано со снижением цен на производство напитков, а также полиграфию и воспроизведение записей.

В октябре 2021 года по сравнению с сентябрем средний уровень цен производителей в латвийской промышленности увеличился на 1,2%.

Уровень цен на продукцию, реализуемую на внутреннем рынке, за месяц вырос на 2,8%, на экспортируемую продукцию - снизился на 0,2%. Цены на экспорт в страны еврозоны выросли на 1%, на экспорт в страны за пределами еврозоны - снизились на 1,2%.

Наиболее существенное влияние на уровень цен оказало повышение цен в электро-, газо- и теплоснабжении и кондиционировании воздуха, производстве химических веществ и продуктов, а также отдельных продуктов питания.