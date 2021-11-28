В Великобритании в магазинах и общественном транспорте снова нужно будет носить маски

Однако он указал, что ситуация "не близка" к той, чтобы было необходимо снова вводить социальное дистанцирование или работать из дома.

Правительство реализует мероприятия по безопасности, чтобы предотвратить распространение нового южноафриканского или омикон-штамма Covid-19.

Прибывающим в Великобританию авиапассажирам со вторника обязательно нужно будет сдавать тест на Covid-19 и до получения отрицательного результата находиться на самоизоляции.

Лица, контактировавшими с возможным зараженным омикрон-штаммом, должны будут находиться на изоляции десять дней, несмотря на статус вакцинации.

В Великобритании заражение новым штаммом подтверждено у двух человек, эти случаи связаны с путешествием на юг Африки.

О появлении нового штамма коронавируса, изначально названного B.1.1.529, 25 ноября сообщили ученые из Южной Африки. Новый штамм отличается от предыдущих большим количеством мутаций, из-за чего вирус распространяется быстрее. Он уже выявлен в Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии.

В ЮАР из-за омикрона количество новых случаев коронавируса за сутки с начала месяца увеличилось со 106 до примерно 1200.

В ответ многие страны, в том числе из Европейского союза, приостановили полеты из южной части Африки.