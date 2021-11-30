Вт, 30.11.2021
В случае необходимости в Латвию можно будет в короткие сроки отправить более 40 000 солдат. Йенс Столтенберг, генсек НАТО
Йенс Столтенберг, генсек НАТО
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Фото и видео ⟩ Генсека НАТО в Адажи встретил кошачий почетный караул

Столтенберг и кот на встрече с военными в Адажи ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В понедельник, 29 ноября, на военной базе в Адажи произошла встреча руководства оборонной отрасли с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который приехал в Латвию на встречу министров иностранных дел альянса. Со стороны Латвии в торжественной встрече поучаствовал и некий рыжий кот. 

В ходе визита Столтенберг вместе с министром обороны Артисом Пабриксом, командиром вооруженных сил Леонидом Калниньшем, министром иностранных дел Канады Мелани Джоли и другими латвийскими и иностранными военными обсудили вопросы безопасности и встретились с военнослужащими.

На встречу с личным составом пришел и местный кот.

Участие кота зафиксировала пресс-служба НАТО.

Столтенберг и кот на встрече с военными в Адажи ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Судя по фотографии, Пабрикс присутствию кота рад. Министр Джоли также улыбается из-под своей элегантной шляпы.

Про почетный "кошачий караул" в Twitter написал и министр иностранных дел Латвии Ринкевич. Действительно, как настоящий кот, пушистый представитель латвийской делегации обставил все так, как будто главный - именно он.

Галерея: визит Йенса Столтенберга на военную базу в Адажи 


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