Фото и видео ⟩ Генсека НАТО в Адажи встретил кошачий почетный караул

В ходе визита Столтенберг вместе с министром обороны Артисом Пабриксом, командиром вооруженных сил Леонидом Калниньшем, министром иностранных дел Канады Мелани Джоли и другими латвийскими и иностранными военными обсудили вопросы безопасности и встретились с военнослужащими.

На встречу с личным составом пришел и местный кот.

Участие кота зафиксировала пресс-служба НАТО.

Столтенберг и кот на встрече с военными в Адажи ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Судя по фотографии, Пабрикс присутствию кота рад. Министр Джоли также улыбается из-под своей элегантной шляпы.

Про почетный "кошачий караул" в Twitter написал и министр иностранных дел Латвии Ринкевич. Действительно, как настоящий кот, пушистый представитель латвийской делегации обставил все так, как будто главный - именно он.

Sometimes there are light moments in rather serious business: Latvian Cat-in-Chief inspecting NATO troops in Ādaži camp, Secretary General of NATO, Canadian Foreign Minister and Latvian Defence Minister in attendance #StrongerTogether 🐈 https://t.co/GLgJMMNSmH — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 29, 2021