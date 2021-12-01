Ср, 1.12.2021
Я был готов терпеть и ответить за свою песню по закону, но то, что со мной происходит, никак не подпадает под определения законности Юрий Хованский, видеоблогер
Юрий Хованский, видеоблогер

"Вечные" - лучший фильм Marvel или напыщенная пустышка? Спорим как полубоги!

На мировых экранах все еще бушуют "Вечные" - новый фантастический экшен Marvel от оскароносной Хлои Чжао. Авторы видеоподкаста "Кина - будет!" Андрей и Артем посмотрели его лишь недавно (спасибо коронавирусу и локдауну) и вновь готовы спорить - смогла ли обласканная призами и высоколобыми критиками режиссер сказать в насквозь коммерческой кинофраншизе что-то новое или же стала очередным серым режиссером в ряду прочих, нанятых студией? Присоединяйтесь - будет жарко!

Выбор Хлои Чжао как нового постановщика кинематографической вселенной Marvel, а в особенности - оригинального проекта "Вечные", был более чем неожиданным. Подкинул дров в интригующее ожидание выигранный постановщицей "Оскар" за ее "Землю кочевников".

Вообще известно, что Marvel (как и ее владелец - Disney) редко уживается с авторами, обладающими своим видением. Эдгар Райт ("Зомби по имени Шон", "Типа крутые легавые") не доснял "Человека-муравья"; Пэтти Дженкинс ("Чудо-женщина") не согласилась на работу над "Черной вдовой"; Фил Лорд и Кристофер Миллер ("Мачо и ботан", "Лего. Фильм") ушли со съемочной площадки "Хана Соло".

Тем интереснее было посмотреть на то, что вышло у Чжао. Тем более что, по одной из версий, она сама пришла в Marvel с готовой идеей. Еще любопытнее, что профессиональные критики, которые Чжао любят, а к Marvel обычно относятся благосклонно, раскритиковали этот фильм в пух и прах.

Полубоги и демиурги, чудовища и люди, независимый режиссер и самая прибыльная киносерия всех времен, Андрей и Артем - кто кого? Смотрите и слушайте!

Авторы подкаста посмотрели "Вечных" в зале iSense кинотеатра Forum Cinemas, предназначенном для самых громких премьер и масштабного кино. Forum Cinemas работает с соблюдением всех мер предосторожности.


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