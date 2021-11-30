Через неделю после утверждения Калвитис уходит из правления Baltā kāpa
Председатель правления Latvijas gāzes Айгарс Калвитис отказался от должности председателя правления риелторской компании Baltā kāpa, пишет LETA.
Председатель правления Latvijas gāzes Айгарс Калвитис отказался от должности председателя правления риелторской компании Baltā kāpa, пишет LETA.
Калвитис был утвержден председателем правления Baltās kāpa неделю назад - 22 ноября.
"После ознакомления с планами развития этого крупного проекта в сфере недвижимости, объемом работ, которые необходимо выполнить, и временем, необходимым для этого, я оценил свои возможности, ресурсы, а также свои текущие обязательства. В результате я принял решение уйти в отставку с поста председателя правления", - поясняет Калвитис.
Согласно архивам агентства LETA, Baltā kāpa более десяти лет назад стала девелопером проекта недвижимости в Юрмале, на территории бывшего рыбацкого колхоза Uzvara у устья Лиелупе в Рижском заливе.
В годовом отчете компании за 2020 год указано, что в основные фонды компании на конец года входила недвижимость на сумму 28,491 миллиона евро.
По данным Firmas.lv, в 2020 году оборот Baltā kāpa составил 33 208 евро, а прибыль - 7 636 228 евро. В предыдущие годы компания работала в убыток - в 2019 году они достигли 1,2 миллиона евро, годом ранее - 32 миллиона евро.