Через неделю после утверждения Калвитис уходит из правления Baltā kāpa

Калвитис был утвержден председателем правления Baltās kāpa неделю назад - 22 ноября.

"После ознакомления с планами развития этого крупного проекта в сфере недвижимости, объемом работ, которые необходимо выполнить, и временем, необходимым для этого, я оценил свои возможности, ресурсы, а также свои текущие обязательства. В результате я принял решение уйти в отставку с поста председателя правления", - поясняет Калвитис.

Согласно архивам агентства LETA, Baltā kāpa более десяти лет назад стала девелопером проекта недвижимости в Юрмале, на территории бывшего рыбацкого колхоза Uzvara у устья Лиелупе в Рижском заливе.

В годовом отчете компании за 2020 год указано, что в основные фонды компании на конец года входила недвижимость на сумму 28,491 миллиона евро.