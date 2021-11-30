Вт, 30.11.2021
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Через неделю после утверждения Калвитис уходит из правления Baltā kāpa

Председатель правления Latvijas gāzes Айгарс Калвитис ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Председатель правления Latvijas gāzes Айгарс Калвитис отказался от должности председателя правления риелторской компании Baltā kāpa, пишет LETA.

Калвитис был утвержден председателем правления Baltās kāpa неделю назад - 22 ноября.

"После ознакомления с планами развития этого крупного проекта в сфере недвижимости, объемом работ, которые необходимо выполнить, и временем, необходимым для этого, я оценил свои возможности, ресурсы, а также свои текущие обязательства. В результате я принял решение уйти в отставку с поста председателя правления", - поясняет Калвитис.

Согласно архивам агентства LETA, Baltā kāpa более десяти лет назад стала девелопером проекта недвижимости в Юрмале, на территории бывшего рыбацкого колхоза Uzvara у устья Лиелупе в Рижском заливе.

В годовом отчете компании за 2020 год указано, что в основные фонды компании на конец года входила недвижимость на сумму 28,491 миллиона евро.

По данным Firmas.lv, в 2020 году оборот Baltā kāpa составил 33 208 евро, а прибыль - 7 636 228 евро. В предыдущие годы компания работала в убыток - в 2019 году они достигли 1,2 миллиона евро, годом ранее - 32 миллиона евро.


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