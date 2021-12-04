Фото и Видео ⟩ В Каунасе загорелась главная городская елка

Городские пожарные получили вызов о горящем дереве около 1:43 ночи. Пожар был устранен за пару минут.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что к елке около 1:40 подъехала машина. Шофер вышел из машины, облил елку горючей жидкостью, поджег ее и уехал.

Полиция остановила машину через 17 минут. Во время задержания 21-летний полицейский получил травму, но госпитализация ему не понадобилась, сообщают полицейские.

Подозреваемый - мужчина в возрасте 39 лет. Ранее он не бывал судим.

"Обстоятельства пожара и его причины выясняют эксперты. Если окажется, что это злонамеренный поступок, недостаточно жестоко будет назвать преступника "Гринчем", - заявило самоуправление Каунаса.

Мужчине грозит денежный штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

Видео: В Каунасе горит главная городская елка

Фото: елка до пожара