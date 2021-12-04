Сб, 4.12.2021
Уже были предупреждения из Китая, что что-то может произойти. Наверное, это первый сигнал об исключении Литвы из таможенных систем Китая
об исключении Литвы из таможенных систем Китая
1

Фото и Видео ⟩ В Каунасе загорелась главная городская елка

Иллюстративное фото ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Ночью с пятницы на субботу, 4 декабря, в Каунасе, в Литве была подожжена главная елка города, сообщают местные СМИ.

Городские пожарные получили вызов о горящем дереве около 1:43 ночи. Пожар был устранен за пару минут.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что к елке около 1:40 подъехала машина. Шофер вышел из машины, облил елку горючей жидкостью, поджег ее и уехал.

Полиция остановила машину через 17 минут. Во время задержания 21-летний полицейский получил травму, но госпитализация ему не понадобилась, сообщают полицейские.

Подозреваемый - мужчина в возрасте 39 лет. Ранее он не бывал судим.

"Обстоятельства пожара и его причины выясняют эксперты. Если окажется, что это злонамеренный поступок, недостаточно жестоко будет назвать преступника "Гринчем", - заявило самоуправление Каунаса.

Мужчине грозит денежный штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

Видео: В Каунасе горит главная городская елка

Фото: елка до пожара

ФОТО: Kauno savivaldybė/Facebook.com

НАВЕРХ
Back