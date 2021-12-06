Казакс: пора начинать существенное сокращение дефицита бюджета

Он сказал, что фискальная дисциплина в стране во время кризиса была выраженно поддерживающей: правительство помогало как предприятиям, так и населению, что было необходимо. Однако в настоящее время, несмотря на витки пандемии Covid-19, когда экономика время от времени замедляется, и в Латвии, и по всему миру наблюдается развитие.

"Это означает, что объемы помощи необходимо начать сокращать. Дефицит бюджета необходимо сокращать значительно.

Если правительство в данный момент кого-то поддерживает, например, из-за краткосрочного подъема цен на энергоносители, то это узконаправленная помощь определенным группам общества, а не широкая поддержка для всех - в ней больше нет необходимости",- подчеркнул Казакс.

Он сказал, что сейчас основное внимание следует уделить будущему экономическому росту - обратить его на то, во что инвестировать, чтобы можно было зарабатывать в будущем.

"Уровень государственного долга Латвии на данный момент не является угрожающим, он приближается к 50% от валового внутреннего продукта (ВВП), но, конечно, поддержка латвийской экономики оказалась возможной лишь потому, что уровень долга был относительно низким на начало кризиса. Поэтому на данном этапе задача состоит в том, чтобы найти способ растить экономику, не создавая чрезмерный дефицит, чтобы сумма долга относительно экономики начала сокращаться, и тогда при следующем кризисе экономику снова можно будет поддержать", - сказал президент Банка Латвии.

В то же время он отметил, что госбюджет в следующем году все еще будет относительно "щедрым", но затем в ближайшие несколько лет дефицит бюджета начнет сокращаться, а вместе с ним, по мере роста экономики, станет сокращаться и государственный долг по отношению к ВВП.