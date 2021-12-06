SIA со статусом микропредприятия должны будут платить налог на прибыль

Это определено изменениями в законе о налоге микропредприятий, принятыми в конце 2020 года.

Изменения гласят, что с 1 января 2022 года эти SIA должны будут платить UIN, а до 5 января 2022 года - подать в систему электронного декларирования СГД информацию о работнике - владельце микропредприятия - с указанием потери статуса работника микропредприятия с 31 декабря 2021 года - код сообщения 25.

В свою очередь, если члену правления общества с ограниченной ответственностью установлено вознаграждение и за него уплачиваются обязательные взносы государственного социального страхования, то в систему следует подать сообщение о наемном работнике с указанием кода сообщения 11 - получение статуса наемного работника.

Информацию о наемных работниках необходимо подавать в электронном виде в систему электронного декларирования СГД, раздел "Документы/Документы об обязательных взносах государственного социального страхования".

После 1 января 2022 года в статусе плательщика налога микропредприятия без изменений смогут продолжать работу не зарегистрированные в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС) индивидуальные коммерсанты, индивидуальные предприятия, крестьянское или рыболовецкое хозяйство и физическое лицо, зарегистрированное в СГД в качестве субъекта экономической деятельности.

UIN выплачивается независимо от суммы дохода, полученного в течение года, - только в том случае, если SIA распределит прибыль на дивиденды или приравниваемые к ним выплаты, понесет не связанные с хозяйственной деятельностью расходы, осуществит увеличенные процентные платежи, предоставит займы связанным лицам.