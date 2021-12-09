В Рижском зоопарке начинаются "Зимние ночи"

❄️🌙 Ziemas naktis zoodārzā būs, turklāt jau no rītdienas! Šogad to galvenais varonis ir ziemeļbriedis Elmo, kurš nēsā, visticamāk, lielākos ragus savā mūžā... Bet tie kuru katru mirkli var tikt nomesti!#ZiemasNaktisZoodarzahttps://t.co/ZKEH3W0bYj pic.twitter.com/RFdQQ7dRax — RigaZoo (@RigasZoodarzs) December 8, 2021

Время работы касс продлевается с 16:00 до 19:00, что позволяет гулять по зоопарку до 21:00.

Зоопарк работает в зеленом режиме, то есть для людей с ковид-сертификатами.

По словам работников зоопарка, "Зимние ночи" - отличная возможность провести на свежем воздухе не один час, наблюдая за животными в загонах, а также осмотреть ту часть экспозиции, которая находится в помещении.

Чтобы посещение зоопарка доставило приятные эмоции, стоит забыть о спешке, убрать телефон и наушники подальше, а также одеться по погоде.

Возможно, во время ночной прогулки удастся понаблюдать и за самыми популярными из новых обитателей зоопарка - львятами Тейкой и Варисом. Малыши достигли возраста шесть месяцев и весят 32 и 38 килограммов соответственно.

С того момента, как львица Цванга впервые произвела на свет потомство и показала львят посетителям, они стали самыми известными из всех питомцев зоопарка, говорят работники.

Шестимесячный возраст в дикой природе для львят - очень опасное время, так как мать начинает оставлять их одних, чтобы охотиться, и им угрожают гиены, буйволы, а также чужие самцы львов. В зоопарке мать и отец по-прежнему рядом, и львята могут учиться охоте, нападая на родителей из засады и проверяя их по-настоящему львиное терпение.