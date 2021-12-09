Чт, 9.12.2021
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Ольга Бодрова

В Рижском зоопарке начинаются "Зимние ночи"

Тигр в Рижском зоопарке ФОТО: Rīgas Zooloģiskais dārzs

С сегодняшнего дня, 9 декабря, в Рижском национальном зоосаде начинается мероприятие "Зимние ночи", сообщили агентству LETA в информационной службе зоопарка.

Время работы касс продлевается с 16:00 до 19:00, что позволяет гулять по зоопарку до 21:00.

Зоопарк работает в зеленом режиме, то есть для людей с ковид-сертификатами.

По словам работников зоопарка, "Зимние ночи" - отличная возможность провести на свежем воздухе не один час, наблюдая за животными в загонах, а также осмотреть ту часть экспозиции, которая находится в помещении.

Чтобы посещение зоопарка доставило приятные эмоции, стоит забыть о спешке, убрать телефон и наушники подальше, а также одеться по погоде.

Возможно, во время ночной прогулки удастся понаблюдать и за самыми популярными из новых обитателей зоопарка - львятами Тейкой и Варисом. Малыши достигли возраста шесть месяцев и весят 32 и 38 килограммов соответственно.

С того момента, как львица Цванга впервые произвела на свет потомство и показала львят посетителям, они стали самыми известными из всех питомцев зоопарка, говорят работники.

Шестимесячный возраст в дикой природе для львят - очень опасное время, так как мать начинает оставлять их одних, чтобы охотиться, и им угрожают гиены, буйволы, а также чужие самцы львов. В зоопарке мать и отец по-прежнему рядом, и львята могут учиться охоте, нападая на родителей из засады и проверяя их по-настоящему львиное терпение.

Когда начинается зима, львята не прячутся от снега и продолжают игры, так как лапы всегда можно высушить в обогреваемых помещениях.


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