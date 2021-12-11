По улицам Валмиеры прогулялась... косуля! 🦌
В пятницу, 10 декабря, в соцсетях люди делились снимками, на которых по улицам Валмиеры гуляет косуля.
В пятницу, 10 декабря, в соцсетях люди делились снимками, на которых по улицам Валмиеры гуляет косуля.
Очевидцы рассказывают, что животное не боялось людей, дети гладили его и кормили кусочками хлеба.
Позже Валмиерское самоуправление объявило, что с помощью полиции самоуправления и Валмиерского приюта для животных, косуля здоровой возвращена в лес.
Появление животного в городе и его любопытство - нормальное явление. Лесные звери могут и даже живут в городах. Однако, чтобы не нарушать это естественное взаимодействие, важно соблюдать одно условие - не кормить, не контактировать и не приучать лесных животных!