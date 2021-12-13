НДС на газ и электричество не изменится, но услуги распределения станут дешевле

Министр напомнил, что платеж по компоненту обязательной закупки в счетах за электричество уже уменьшен на 65%, введена льгота в размере 20 евро для пожилых людей, вакцинированных в зимние месяцы и получающих пенсию по старости, а также усилена финансовая поддержка защищенных групп пользователей.

Коалиция решила в течение двух дней разработать новое предложение правительству о снижении тарифов на услуги распределительных сетей до конца отопительного сезона. Партии также договорились распространить государственное жилищное пособие на более широкий круг получателей, увеличив сроки и объем этой поддержки.

Министр экономики Янис Витенбергс уточнил, что сегодня было достигнуто соглашение о сокращении вдвое тарифов на распределение электроэнергии, добавив, что этот инструмент поможет как домашним хозяйствам, так и предприятиям. Такой инструмент введен и в Эстонии, и он приведет к уменьшению счетов на 20%.

В то же время он сказал, что достигнута договоренность о сокращении расходов самоуправлений на жилищное пособие на 50% , что поможет домохозяйствам с низкими доходами. Это может быть компенсировано государством, особенно в отопительный сезон.