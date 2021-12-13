Пн, 13.12.2021
Когда инспектор говорит, что нашли семью, тогда начинаются вечерние разговоры с самой собой. Что ты понимаешь, что ребенок уйдет. Будет больно, но надо. Это его судьба. Радостно видеть потом его фотографии, то, как он растет в семье. Антонина Кравцун, приемная мама, воспитавшая 28 детей
Антонина Кравцун, приемная мама, воспитавшая 28 детей
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НДС на газ и электричество не изменится, но услуги распределения станут дешевле

Министр финансов Янис Рейрс ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сегодня коалиция не смогла договориться о применении пониженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) к электроэнергии и газу, но была достигнута договоренность о снижении тарифа на услуги по распределению электроэнергии, сообщил министр финансов Янис Рейрс после совещания правящей коалиции.

Министр напомнил, что платеж по компоненту обязательной закупки в счетах за электричество уже уменьшен на 65%, введена льгота в размере 20 евро для пожилых людей, вакцинированных в зимние месяцы и получающих пенсию по старости, а также усилена финансовая поддержка защищенных групп пользователей.

Коалиция решила в течение двух дней разработать новое предложение правительству о снижении тарифов на услуги распределительных сетей до конца отопительного сезона. Партии также договорились распространить государственное жилищное пособие на более широкий круг получателей, увеличив сроки и объем этой поддержки.

Министр экономики Янис Витенбергс уточнил, что сегодня было достигнуто соглашение о сокращении вдвое тарифов на распределение электроэнергии, добавив, что этот инструмент поможет как домашним хозяйствам, так и предприятиям. Такой инструмент введен и в Эстонии, и он приведет к уменьшению счетов на 20%.

В то же время он сказал, что достигнута договоренность о сокращении расходов самоуправлений на жилищное пособие на 50% , что поможет домохозяйствам с низкими доходами. Это может быть компенсировано государством, особенно в отопительный сезон.

Витенбергс сказал, что за ситуацией надо следить и дальше, и в случае необходимости Минэкономики готово снова обратиться к коллегам в правительстве, чтобы обсудить возможность помощи людям.


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