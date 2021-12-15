Семья обнаружила на рождественской елке ядовитую змею - заметить ее помогли кошки

Отец семейства, Роб Уайлд, рассказал СМИ, что, пока семья не заметила змею, кошки следили за ветвями ели. Его супруга Марсела предположила, что домашние любимцы заметили мышь, но нет - змею.
Роб загуглил, что это за змея, и оказалось, что это был бумсланг, яд которого может быть смертелен для человека.
Пара вызвала ловца змей и несколько часов следила за ней на ели. Рептилия спокойно сидела в кроне, пока эксперт не достал ее.
"Как только я взял змею под контроль, семья подошла вплотную, чтобы посмотреть. Змея не пыталась укусить или защищаться, потому что я не давал ей повода. Страшный момент превратился для детей в волнительный", - сказал ловец змей Джерри Хейнс.
Он добавил, что бумсланги не кусают, если к ним не проявлять агрессию. Специалист забрал змею с собой, чтобы выпустить ее на волю.