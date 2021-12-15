Гранты для пострадавших предприятий: СГД предоставит помощь

В ближайшие дни ожидается и согласование программы поддержки субсидий на заработную плату.

Как заявил министр экономики Янис Витенбергс, после одобрения Еврокомиссией начнется предоставление поддержки предпринимателям, чья деятельность была приостановлена или затронута антиковидными ограничениями.

Те предприятия, которые уже подали заявления в Службу государственных доходов, получат поддержку немедленно, а остальным можно подавать заявки до 15 января.

Как сообщалось, 22 ноября СГД начала прием заявок на получение гранта на оборотные средства. Большая часть заявок уже рассмотрена, поэтому после вступления в силу постановлений Кабинета министров СГД начнет выплачивать денежную помощь.