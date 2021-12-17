Пт, 17.12.2021
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Уга Думпис, инфектолог
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Подорожает ли въезд в Юрмалу? Все еще неясно

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс подписал распоряжение о приостановке действия обязательных правил Юрмальской думы о повышении пошлины за въезд в город и увеличении периода применения пошлины с пяти месяцев до календарного года, сообщили LЕТА в Министерстве охраны среды и регионального развития (VARAM).

30 сентября Юрмальская дума постановила с 1 апреля 2022 году взимать въездную плату в течение всего года, а также увеличить ее размер с 2 до 3 евро.

Плешс напомнил, что министерство призывало думу пересмотреть это решение, но внесенные ею изменения в обязательные правила не обосновывали необходимость повышения пошлины и ее применения на протяжении всего года. Дума не проанализировала интенсивность туристических и транспортных потоков и не аргументировала их влияние на загрязненность воздуха.

В качестве одной из причин принятия такого решения дума назвала то, что автотранспорт способствует загрязнению воздуха и климатическим изменениям, однако сокращение транзитных потоков на административной территории Юрмалы приведет к тому, что часть потока переместится на окружные дороги, что в целом не будет способствовать уменьшению загрязнения воздуха и выбросов парниковых газов, а, возможно, даже их увеличит. Министерство пришло к выводу, что обязательные правила разработаны и утверждены, не принимая во внимание интересы общества, им не хватает обоснования и они противоречат требованиям нормативных актов.

Плата за въезд в Юрмалу была введена в 1996 году и составляла в то время 1 лат (1,42 евро). В последний раз размер платы за въезд в Юрмалу был увеличен в 2014 году до 2 евро. Необходимость повышения въездной платы Юрмальская дума мотивировала тем, что плата в размере 2 евро недостаточно стимулирует использование транзитным транспортом окружных дорог и более дружественного окружающей среде транспорта.

Для транспортных средств юрмальчан в новых правилах, как и прежде, не было предусмотрено платы за въезд. Не изменилась и стоимость пропусков на более длительный срок:

  • на семь дней - 10 евро,
  • на месяц - 31 евро,
  • на три месяца - 55 евро,
  • на весь - 180 евро,
  • на 270 дней - 150 евро,
  • на 180 дней - 107 евро.

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