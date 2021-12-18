В подмосковном городе заметили стаю собак с розовой шерстью

Жители Долгопрудного предположили, что собаки окрасились в розовый по вине завода, который находится неподалеку. В городе расположен государственный научный центр "НИОПИК", где производят бытовые химикаты, в том числе - красители.

Замдиректора центра сообщил, что предприятие не производит опасных и ядовитых веществ. В свою очередь коммунальная служба местного самоуправления "Благоустройство" заявила, что собак покрасили местные дети и такое уже происходило год назад. В учреждении пообещали найти собак, отмыть их, сделать им прививки и отпустить. За покраску собак привлекать к ответственности никого не будут.