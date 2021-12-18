Сб, 18.12.2021
Дети боятся детских домов. Я работала с детьми, которые по 6-7 лет провели в детском доме. Это настолько глубоко сломленные люди, внутри вся внутренняя система психики полностью испорчена Рита, временная приемная мама
Рита, временная приемная мама

В подмосковном городе заметили стаю собак с розовой шерстью

Розовые бродячие собаки ФОТО: Vk.com/dolgopacity

В подмосковном городе Долгопрудный местные жители обнаружили стаю бездомных собак с шерстью розового цвета. Службы самоуправления утверждают, что собак покрасили дети, сообщает Esquire.

Жители Долгопрудного предположили, что собаки окрасились в розовый по вине завода, который находится неподалеку. В городе расположен государственный научный центр "НИОПИК", где производят бытовые химикаты, в том числе - красители.

Замдиректора центра сообщил, что предприятие не производит опасных и ядовитых веществ. В свою очередь коммунальная служба местного самоуправления "Благоустройство" заявила, что собак покрасили местные дети и такое уже происходило год назад. В учреждении пообещали найти собак, отмыть их, сделать им прививки и отпустить. За покраску собак привлекать к ответственности никого не будут.

 

НАВЕРХ
Back