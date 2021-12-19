Видео ⟩ Рождественское чудо! Спустя четыре года пенсионерка нашла собаку, которую считала погибшей

Приют для животных Ulubele в Instagram сообщил: "Пару недель назад нам позвонили с просьбой принять двух собак от пенсионера, потому что дочь забрала отца к себе в квартиру, но не может забрать собак.

Так они оба попали к нам. Нам сказали, что ни у одной из собак не было микрочипа, но, к нашему удивлению, у маленькой собаки был зарегистрированный чип с пометкой о том, что собака мертва.

Когда мы снова связались с женщиной, которая привезла собак, мы узнали, что 4 года назад собака прибежала к отцу в деревенский дом. Собаку оставили, и никто даже не подумал отвести ее к ветеринару, чтобы проверить, есть ли у нее микрочип".

Получив эту информацию, приют связался с зарегистрированным хозяином.

"Мы услышали голос плачущего человека. Когда Мария заговорила, мы узнали, что 4 года назад осенью Семон вместе с ее сыном пошел на рыбалку и больше не вернулся.

Женщина сделала все - и вешала объявления, и отметила в LDC, что собака пропала. Но Семона не нашли. Через полгода ей посоветовали взглянуть в лицо реальности и удалить собаку из списка, так как она, вероятно, утонула. Женщина с тяжелым сердцем согласилась и почти каждую ночь вспоминала своего верного Семона.

Женщина сразу сказала, что сама не сможет забрать собаку из Риги, но будет крайне благодарна, если 10-летний Семон сможет вернуться домой", - рассказали в приюте.