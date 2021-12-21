Государство возместит 50% расходов на услуги системы электроснабжения

21 декабря правительство утвердило поправки к закону "О загрязнении", разработанные Министерством охраны среды и регионального развития (VARAM).

Поправки предусматривают компенсировать конечным потребителям электроэнергии половину затрат на оплату услуг системы электроснабжения с 1 декабря текущего года по 30 апреля 2022 года. Краткосрочная компенсация, которая снизит непосредственные негативные последствия роста цен на электроэнергию для физических и юридических лиц, предоставляется за счет доходов от продажи с аукциона квот на выбросы.

Министр охраны среды и регионального развития Артур Томс Плешс ("Для развития/За!") в связи с этим указал, что это будет помощь населению и предприятиям в период, когда финансовое бремя вследствие роста цен на энергоносители ложится на каждого. "В то же время я хотел бы отметить, что необходимы системные изменения, чтобы по возможности избежать таких ситуаций в будущем. Для долгосрочной стабилизации необходимо ускорить реализацию решений Европейского зеленого курса и достижение целей климатической нейтральности", - подчеркнул министр.

В качестве примера он привел программу поддержки, предоставленной в этом году самоуправлениям, которая предусматривает меры по повышению энергоэффективности зданий. Плешс призвал органы местного самоуправления использовать предоставляемые VARAM возможности, так как поддержка запланирована и на следующий год. Целевые инвестиции также необходимы в развитие инфраструктуры возобновляемых источников энергии, например, для строительства ветряных электростанций с целью содействия энергетической независимости страны.

На компенсацию затрат на электроэнергию предусмотрено 77,9 млн евро из выручки от продажи с аукциона квот на выбросы. Согласно поправкам к закону, все системные операторы должны ежемесячно включать компенсацию расходов на системное обслуживание в счета клиентов в течение указанного периода, включая налог на добавленную стоимость (НДС), а затем ее должны будут указать в счетах торговцы, поставляющие электроэнергию конечным потребителям. В свою очередь, системные операторы выставят до 15-го числа текущего месяца счет на компенсацию затрат на системные услуги, примененную в предыдущем расчетном периоде, включая НДС, который будет оплачен государством до конца месяца.

Одновременный рост спроса на электроэнергию и низкое производство электроэнергии из возобновляемых источников в Европейском союзе увеличили спрос на альтернативные источники энергии, увеличив тем самым выработку электроэнергии электростанциями, работающими на ископаемом топливе, что, в свою очередь, повлияло на квоты выбросов и цены на ископаемое топливо. Таким образом, рост цен затронул все виды производства электроэнергии, что отразилось на ее стоимости.

Одной из краткосрочных мер поддержки, предложенных Европейской комиссией, является общая государственная помощь, которая снизит затраты на электроэнергию для всех конечных потребителей, с акцентом на том, что такая мера с мгновенным эффектом может быть частично профинансирована за счет доходов, полученных от продажи с аукциона квот на выбросы.