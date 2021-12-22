На 45 млн евро: Еврокомиссия разрешила Латвии увеличить капитал airBaltic

Эти средства предназначены для компенсации убытков, вызванных продолжающейся пандемией Covid-19, и преодоления экономического кризиса.

Ожидается, что с планируемым началом котировки акций airBaltic на бирже эти инвестиции вернутся в Латвию как доходы от проданных акций.

17 августа этого года Кабинет министров как основной акционер airBaltic утвердил вложения в размере 90 млн евро в основной капитал авиакомпании. Остальная часть вложений еще должна быть одобрена Европейской комиссией.