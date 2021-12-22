На 45 млн евро: Еврокомиссия разрешила Латвии увеличить капитал airBaltic

Эти средства предназначены для компенсации убытков, вызванных продолжающейся пандемией Covid-19, и преодоления экономического кризиса.
Ожидается, что с планируемым началом котировки акций airBaltic на бирже эти инвестиции вернутся в Латвию как доходы от проданных акций.
17 августа этого года Кабинет министров как основной акционер airBaltic утвердил вложения в размере 90 млн евро в основной капитал авиакомпании. Остальная часть вложений еще должна быть одобрена Европейской комиссией.
Компания отмечает, что airBaltic - стратегически важное предприятие для экономики Латвии, которое обеспечивает более 2,5% внутреннего валового продукта (ВВП) страны. Из-за пандемии Covid-19 количество перевезенных airBaltic пассажиров в 2020 году уменьшилось на 73%. Чтобы поддержать местную экономику, правительство оказывало и продолжает оказывать поддержку предприятиям всех наиболее тяжело пострадавших от кризиса отраслей, в том числе авиакомпании airBaltic.