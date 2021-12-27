В начале 1923 года ситуация была довольно печальная. Царил голод, и один из участников экспедиции заболел цингой. В январе 1923 года трое участников решили оставить Блэкджек заботиться о больном, а сами отправились в Сибирь, чтобы найти помощь. Их больше никогда не видели.

Шесть месяцев Ада заботилась о своем заболевшем товарище. Она была как медсестрой, так и врачом, собеседницей, хозяйкой в доме и охотницей. В 1924 году в интервью газете Los Angeles Times она рассказала, что умирающий мужчина весь свой гнев по поводу собственной беспомощности выплескивал на нее, кроме того, он постоянно критиковал ее за то, что она недостаточно хорошо о нем заботится.

В дневнике Ада писала: "Он никогда не успокоится и не подумает, насколько тяжело женщине делать мужскую работу, запасать дрова, добывать для него пищу, стоять у его кровати и собирать его дерьмо".