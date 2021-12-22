Какие игрушки можно использовать совместно с партнером?

Индустрия секс-игрушек и секс-позитивные общества уже давно четко нацелены и сосредоточены на удовольствие, как таковое, и в особенности, на удовольствие в партнёрских отношениях, где участие принимают, как минимум двое. Соответственно, мысль о том, что секс-игрушки созданы только для мира одиноких и неудовлетворенных людей является самым настоящим мифом!

Какие секс-игрушки созданы для удовольствия пары?

Если мыслить более открыто и подключить фантазию, то абсолютно любой интимный товар можно интегрировать в парный секс. Даже если игрушка (или какой-либо другой аксессуар спальни, или интимная косметика) касается только одного из партнёров, то удовольствие от этого могут получать оба. Во-первых в здоровых партнёрских отношениях оба радуются как за свое удовольствие, так и за удовольствие партнера. Например, он может держать в руке перо или вибратор и играться им со своей партнершей. Физически ощущения стимуляции получает только она, но партнер может испытывать радость от того, что он доставляет ей удовольствие и в целом, что его дама чувствует себя хорошо. В таком контексте, самый обычный вибратор может стать парной игрушкой, если с ним играются в момент близости.

Во-вторых, в широком ассортименте гаджетов есть специально созданные игрушки для использования в паре. Физически их стимуляцию будут чувствовать оба. Несколько примеров:

ФОТО: Publicitātes foto

насадки на член (увеличивающие в длину или диаметре; разная рельефная поверхность);

страпоны.

Что еще захватывающего можно использовать в паре?

Для того, чтобы сделать партнерские отношения в спальне более захватывающими можно использовать не только секс-игрушки. Доступны варианты про корректность использования которых люди даже не знают, не информированы или просто забыли.

Например:

ФОТО: TomSicsFOTO

Что делать, если оба не знаете с чего начать?

То, что можно потеряться в широком ассортименте мира игрушек и то, что сразу найти подходящее не так-то просто, давно не новость. В этом случае, однозначно, поможет откровенный разговор с партнером о желаниях и фантазиях. Возможно, в таком разговоре откроется какой-нибудь интересный нюанс, который может вывести качество интимной жизни пары на новый уровень. Чтобы парам было легче ориентироваться в широком предложении и найти наилучший вариант для себя, SexyStyle предлагает консультацию для пар, которую можно посетить очно или онлайн.

Во время нее консультант поможет разобраться в желаниях пары и найти наилучшее решение для нее. Не всегда это будут сразу игрушки. Возможно, нужно будет подобрать подходящий лубрикант (смазку) или консультант расскажет про новую технику с помощью которых оба любовника смогут насладиться близостью еще больше!

ФОТО: Publicitātes attēls