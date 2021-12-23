На YouTube-канале Моргенштерна удален клип с пропагандой наркотиков

Напомним, в июне 2021 года Зюзинский районный суд Москвы признал Алишера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков и оштрафовал на 100 тысяч рублей (1 200 евро). На заседании смотрели клипы "Розовое вино 2" и Family. Последний на данный момент по-прежнему доступен для просмотра. Об этом пишет Fontanka.ru.

Оба трека были записаны совместно с рэпером Yung Trappa (наст. имя - Владислав Ширяев). В ноябре две студентки обвинили его в сексуальном насилии под Петербургом. Сейчас артист находится под арестом.

Информация об исчезновении клипа с YouTube-канала Моргенштерна появилась еще 22 декабря.

Ранее издание "Подъем" со ссылкой на директора артиста Владимира Шавгулидзе сообщило, что январский концерт Моргенштерна в Москве отменен. Он должен был состояться 2 января в зале "Барвиха Luxury Village". Шоу перенесено на неопределенный срок.

Напомним, Моргенштерн в конце ноября уехал из России в Дубай после требования главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина проверить его на предмет торговли наркотиками.