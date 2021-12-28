Дефицит госбюджета Латвии превысил миллиард евро

План налоговых поступлений в общий бюджет, без учета нераспределенного остатка на едином налоговом счете, за 11 месяцев выполнен на 104,1%, а сверхплановые поступления достигли 346,9 млн евро. Хотя с 21 октября по 14 ноября в Латвии был объявлен локдаун и ограничена деятельность многих предприятий, объем полученных в ноябре налоговых поступлений также превысил запланированный, выполнение совокупного бюджета составило 101,9%, а превышение доходов - 15,5 млн евро.

По данным Минфина, за 11 месяцев этого года выше, чем в прошлом году, оказались поступления по всем основным видам налогов. Доход от налога на добавленную стоимость (НДС) увеличился на 330,1 млн евро, или 14,3%, и достиг 2,6 млрд евро. Две трети прироста поступлений НДС обеспечил сектор торговли.

Отчисления на социальное обеспечение увеличились на 90,8 млн евро, или 3,5%, достигнув 2,7 млрд евро, в то время как доходы от подоходного налога с населения (ПНН) выросли на 59,1 млн евро, или на 3,6%, и составили 1,7 млрд евро.

Поступления от акцизного налога увеличились на 32,3 миллиона евро, или на 3,3%, и достигли одного миллиарда евро. Из них поступления от нефтепродуктов увеличились на 17 млн евро, а от табачных изделий - на 12,9 млн евро.

Наиболее стремительный рост наблюдается в доходах от налога с прибыли предприятий (НПП), которые в этом году на 102,3 миллиона евро (54,5%) выше, чем за 11 месяцев прошлого года, и составляют 289,9 миллиона евро.

Поступления от иностранной финансовой помощи (ИФП) за первые 11 месяцев этого года увеличились на 243,7 млн евро, что на 22,6% больше, чем в прошлом году, и составили 1,3 млрд евро. Минфин поясняет, что увеличение поступлений от ИФП связано с авансовым платежом в размере 237,4 млн евро, полученным в сентябре на реализацию Европейского механизма восстановления и устойчивости, который был одобрен Европейской комиссией в прошлом году для борьбы с последствиями Covid-19 в странах-членах Европейского союза (ЕС).

Неналоговые поступления в общий бюджет составили 723,7 млн евро и увеличились на 92,8 млн евро (14,7%). Минфин поясняет, что рост доходов в этом году определяется выручкой от аукционной торговли выделенными Латвии квотами на выбросы, доходами от конфискованных средств, полученных преступным путем, а также премиальными доходами от дополнительной эмиссии еврооблигаций Госкассы и увеличением неналоговых поступлений самоуправлений. Неналоговые поступления в январе-ноябре текущего года значительно превысили запланированный объем. План неналоговых доходов государственного основного бюджета выполнен на 136,7%, а сверхплановые доходы составили 158,5 млн евро.

По оценкам Министерства финансов, к концу ноября этого года сумма поддержки, предоставленной для смягчения последствий Covid-19, уже достигла 1,9 млрд евро или 6,2% валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе почти 1,7 млрд евро составили расходы государственного основного бюджета и специального бюджета. Увеличение поддержки стало основной причиной увеличения общих бюджетных расходов в этом году.