Вт, 28.12.2021
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Билл Гейтс

Дефицит госбюджета Латвии превысил миллиард евро

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

За первые 11 месяцев этого года дефицит государственного консолидированного совокупного бюджета составил 1,03 млрд евро, что на 490,5 млн евро больше, чем за соответствующий период прошлого года, свидетельствуют опубликованные Государственной казной данные.

Сумма дефицита государственного бюджета с учетом затрат на утвержденную правительством поддержку для смягчения последствий Covid-19 достигает 1,08 млрд евро, в то время как в бюджете самоуправлений наблюдается профицит в размере 43,3 млн евро, сообщает Министерство финансов.

За 11 месяцев текущего года доходы консолидированного совокупного бюджета увеличились на 1,2 млрд евро или 12% по сравнению с 2020 годом и составляют 11,5 млрд евро, а расходы выросли на 1,7 млрд евро (16%) и достигли 12,5 млрд евро.

Налоговые поступления в общий бюджет в январе-ноябре, включая нераспределенный остаток на едином налоговом счете в размере 256,5 млн евро, составляют 9,1 млрд евро, что на 888 млн евро или на 10,9%, больше, чем за 11 месяцев прошлого года.

Если не учитывать остаток нераспределенных поступлений на едином налоговом счете, налоговые поступления в этом году составляют 8,8 млрд евро, что превышает уровень налоговых поступлений за 11 месяцев 2020 года на 631,5 млн евро, или 7,7%. Несмотря на ужесточение эпидемиологических ограничений, в ноябре налоговые поступления оказались на 7,4% выше, чем в прошлом году.

Увеличение общих налоговых поступлений в бюджет в этом году связано с ростом экономической активности и средней заработной платы населения, а также с низким уровнем налоговых поступлений весной прошлого года во время первой волны Covid-19, поясняет Минфин.

План налоговых поступлений в общий бюджет, без учета нераспределенного остатка на едином налоговом счете, за 11 месяцев выполнен на 104,1%, а сверхплановые поступления достигли 346,9 млн евро. Хотя с 21 октября по 14 ноября в Латвии был объявлен локдаун и ограничена деятельность многих предприятий, объем полученных в ноябре налоговых поступлений также превысил запланированный, выполнение совокупного бюджета составило 101,9%, а превышение доходов - 15,5 млн евро.

По данным Минфина, за 11 месяцев этого года выше, чем в прошлом году, оказались поступления по всем основным видам налогов. Доход от налога на добавленную стоимость (НДС) увеличился на 330,1 млн евро, или 14,3%, и достиг 2,6 млрд евро. Две трети прироста поступлений НДС обеспечил сектор торговли.

Отчисления на социальное обеспечение увеличились на 90,8 млн евро, или 3,5%, достигнув 2,7 млрд евро, в то время как доходы от подоходного налога с населения (ПНН) выросли на 59,1 млн евро, или на 3,6%, и составили 1,7 млрд евро.

Поступления от акцизного налога увеличились на 32,3 миллиона евро, или на 3,3%, и достигли одного миллиарда евро. Из них поступления от нефтепродуктов увеличились на 17 млн евро, а от табачных изделий - на 12,9 млн евро.

Наиболее стремительный рост наблюдается в доходах от налога с прибыли предприятий (НПП), которые в этом году на 102,3 миллиона евро (54,5%) выше, чем за 11 месяцев прошлого года, и составляют 289,9 миллиона евро.

Поступления от иностранной финансовой помощи (ИФП) за первые 11 месяцев этого года увеличились на 243,7 млн евро, что на 22,6% больше, чем в прошлом году, и составили 1,3 млрд евро. Минфин поясняет, что увеличение поступлений от ИФП связано с авансовым платежом в размере 237,4 млн евро, полученным в сентябре на реализацию Европейского механизма восстановления и устойчивости, который был одобрен Европейской комиссией в прошлом году для борьбы с последствиями Covid-19 в странах-членах Европейского союза (ЕС).

Неналоговые поступления в общий бюджет составили 723,7 млн евро и увеличились на 92,8 млн евро (14,7%). Минфин поясняет, что рост доходов в этом году определяется выручкой от аукционной торговли выделенными Латвии квотами на выбросы, доходами от конфискованных средств, полученных преступным путем, а также премиальными доходами от дополнительной эмиссии еврооблигаций Госкассы и увеличением неналоговых поступлений самоуправлений. Неналоговые поступления в январе-ноябре текущего года значительно превысили запланированный объем. План неналоговых доходов государственного основного бюджета выполнен на 136,7%, а сверхплановые доходы составили 158,5 млн евро.

По оценкам Министерства финансов, к концу ноября этого года сумма поддержки, предоставленной для смягчения последствий Covid-19, уже достигла 1,9 млрд евро или 6,2% валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе почти 1,7 млрд евро составили расходы государственного основного бюджета и специального бюджета. Увеличение поддержки стало основной причиной увеличения общих бюджетных расходов в этом году.

Компенсационные расходы в общем бюджете за 11 месяцев составили 2,6 млрд евро, что на 193,7 млн евро, или 8,2%, больше, чем в предыдущем году. Расходы на компенсации в основном бюджете государства выросли более значительно, чем в бюджете самоуправлений, - на 8,8% и 7,4% соответственно.

Как сказано в сообщении Минфина, наибольший рост компенсационных расходов произошел в сфере здравоохранения, а также органов внутренних дел и обороны.

Расходы на товары и услуги в общем бюджете увеличились умеренно - на 50,2 млн евро (4%) и составили 1,3 млрд евро. Наибольший рост оплаты товаров и услуг наблюдался в бюджетах производных государственных структур - вузов, научно-исследовательских институтов и др., а также в оборонном секторе.

Субсидии и гранты в общем бюджете увеличились на 266,2 млн евро (11,6%) за 11 месяцев и составили 2,6 млрд евро. Увеличение на 449,9 млн евро (46%) связано с дополнительным финансированием сектора здравоохранения, включая заработные платы медицинского персонала в больницах.

Платежи социального характера составляют более трети общих расходов в общем бюджете: в этом году они выросли наиболее значительно по сравнению с остальными группами расходов - за 11 месяцев на 1,1 млрд евро (34,8%) - и составили 4,4 млрд. евро. Из них 2,3 млрд евро пришлось на пенсионные выплаты, которые увеличились на 162,4 млн евро (7,6%) по сравнению с 11 месяцами 2020 года, в основном за счет индексации пенсий. Расходы на прочие выплаты выросли на 979,8 млн евро (86,3%) и составили 2,1 млрд евро.

Значительное увеличение этих расходов связано с поддержкой, выплачиваемой предприятиям и жителям для смягчения последствий Covid-19, указывают в министерстве. По данным Госказны, к концу ноября размер социальных выплат в связи с Covid-19 достиг одного млрд евро, включая гранты на оборотный капитал предприятий, пособия по простою, субсидии заработной платы и пособия для семей с детьми и пожилыми людьми.

Пособия по болезни и безработице составляют значительную долю социальных выплат. Расходы на пособия по болезни в государственном специальном бюджете за 11 месяцев составили 277,4 млн евро, что на 59,2 млн евро или на 27,2%, больше, чем за соответствующий период прошлого года.

По данным Государственного агентства социального страхования (ГАСС), количество получателей пособий по болезни за 11 месяцев этого года увеличилось на 30,1%, на что повлияло распространение Covid-19. Также следует учитывать, что связанные с Covid-19 расходы на пособия государство покрывает с первого дня нетрудоспособности, подчеркивают в Минфине.

Расходы на пособие по безработице составили 110,4 млн евро, что на 32,9 млн евро или 23% меньше, чем в январе-ноябре прошлого года. В основном это обусловлено более низким уровнем зарегистрированной безработицы, а также меньшим размером пособий. По данным ГАСС, средний размер пособия по безработице за 11 месяцев текущего года уменьшился на 8,6%.

Капитальные затраты совокупного бюджета за 11 месяцев составили менее одного миллиарда евро и в этом году фактически остались на уровне предыдущего года - рост составил 0,4%. В этом году расходы инвестиционных проектов фондов ЕС ниже, чем в прошлом году, однако в следующем году при увеличении притока инвестиций из фондов ЕС ожидается прирост капитальных затрат в бюджете, прогнозирует Минфин.


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