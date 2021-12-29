Ср, 29.12.2021
Мне как хозяину нужно думать и о том, что "оранжевые", "красные" снегопады могут быть и в январе, феврале и даже марте. Мартиньш Стакис, мэр Риги
Мартиньш Стакис, мэр Риги

Stockmann продал торговые центры в Таллинне и Риге

Stockmann. ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В связи с реструктуризацией Stockmann продал недвижимость своих торговых центов в Таллинне и Риге предприятию Viru Keemia Grupp за примерно 87 миллионов евро, пишет Rus.Postimees.

Stockmann использует вырученные деньги для снижения долговой нагрузки. Предприятие продолжит действовать в торговых центрах как арендатор. 

"Мы рады, что нашли в странах Балтии стабильного и надежного владельца недвижимости, который хочет развивать ее и обещает, что Stockmann продолжит там свою деятельность", - сказал председатель правления Stockmann Яри Латванен.

"Мы рады стать партнерами Stockmann в странах Балтии. Обе недвижимости расположены в чрезвычайно хороших местах", - сказал руководитель отдела инвестирования VKG Стен Писанг.

Stockmann построил свой ТЦ в Таллинне в 1996 году и расширил число этаже до пяти в 2000-м. Таллиннский торговый центр имеет площадь 22 980 квадратных метров, из которых 15 965 кв.м. арендной площади. 


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